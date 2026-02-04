Размер шрифта
Доля жителей РФ, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, достигла исторического максимума

Росстат: доля россиян с доходами более 100 тысяч рублей в месяц составила 16,7%
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Доля россиян с доходом более 100 тысяч рублей в 2024 году достигла исторического максимума. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает РИА Новости.

В 2024 году доходы граждан России стабильно увеличивались. Так, доля жителей, зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей в месяц, достигла 16,7%, увеличившись за год на 5,3%. Доходами от 60 до 100 тысяч рублей располагали 21,6% граждан, при этом в 2023 году их было 18,5%. Одновременно с этим до 14,9% увеличилась доля тех россиян, чьи доходы составляли от 45 до 60 тысяч рублей в месяц.

При этом численность россиян с доходами до 45 тысяч рублей впервые составила менее половины. Так, в 2024 году она сократилась до 46,8%, уменьшившись на 8,9%.

12 декабря бывший министр труда Сергей Калашников РФ заявил, что в России можно снизить уровень бедности к 2036 году до 5%, если грамотно подойти к изменению системы оплаты труда.

Ранее в Госдуме призвали не «провоцировать» россиян страшилками о нищей старости.
 
