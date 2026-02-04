Размер шрифта
Новые единые учебники поступят в школы в 2027 году

Глава РАН: новые учебники по естественным наукам поступят в школы в 2027 году
Издательство «Просвещение»/Shutterstock

Новые единые типовые учебники поступят на тестирование в российские школы в следующем году году. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью ТАСС.

Он рассказал, что в РАН создают типовые единые учебники и сопутствующие электронные методические пособия по математике, физике, информатике, химии, биологии.

«Мы планируем, что в 2027 году они поступят на апробацию в школы», — сказал президент академии.

По словам Красникова, после замечаний учителей, учеников и родителей будет проведена адаптация пособий, далее предстоит внедрение новых учебников в образовательный процесс.

До этого историк, автор нового учебного пособия Александр Чубарьян заявил, что в новом учебнике по истории для 5–9-х классов пересмотрят определение понятия «империя». По его словам, при создании нового пособия учитывался тот факт, что страны СНГ оценивают нахождение в составе Российской империи как колониальный период.

Ранее депутат Вассерман потребовал вернуть в школьную программу логику.
 
