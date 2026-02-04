Размер шрифта
В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте

Глава Крыма отменил полностью безналичную оплату проезда в автобусах
Полный переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте Крыма отменен из-за преждевременности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Перевод системы оплаты проезда в общественном транспорте ГУП РК «Крымтроллейбус» исключительно на безналичную основу является преждевременным», — написал он, отметив, что с 4 февраля граждане могут производить оплату проезда за наличные и по картам.

По его словам, управленческие решения должны быть своевременными и приниматься с учетом мнения граждан.

В Крыму с 1 февраля в общественном транспорте перестали принимать наличную оплату, у частных перевозчиков от нее планировали отказаться в мае, также были введены транспортные карты. Министр транспорта республики Арсений Козловский заявлял, что внедрение новой транспортной карты направлено на повышение безопасности пассажиров.

Ранее в Москве повысили штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте.
 
