Названа сумма средней пенсии

ТАСС: средняя пенсия в декабре 2025 составила 23,5 тысяч рублей
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В декабре 2025 года средний размер пенсионных выплат составил 23,5 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

Средняя пенсия работающих россиян в последнем месяце прошлого года составила 21,4 тыс. рублей, у неработающих — почти 24 тыс. рублей. Всего в России зарегистрировано более 40,5 млн пенсионеров.

В декабре 2024 года, отмечает агентство, средний размер пенсий составлял около 21,1 тыс. рублей.

С 1 января пенсионерам, которые получают страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, выплаты проиндексировали на 7,6%.

До этого экономист Ирина Шацкая сообщила, что трудовой стаж, заработанный до 2002 года, имеет повышенное значение при расчете будущей пенсии. Она отметила, что с 2002 года в России действует страховая пенсионная система, основанная на индивидуальных пенсионных коэффициентах, формируемых за счет взносов работодателей. В прежней системе никаких баллов не было, там учитывались не только годы работы, но и социально значимые периоды.

Ранее россиянам рассказали о льготах и гарантиях для предпенсионеров.
 
