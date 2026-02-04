В МВД рассказали о новой схеме обмана с «задержанием» курьера аферистов

Мошенники начали представляться сотрудниками полиции и предлагать участие в задержании курьера мошенников. О новой схеме обмана предупредило МВД, передает ТАСС.

В материалах ведомства говорится, что при этой схеме злоумышленник звонит потенциальной жертве и, представляясь сотрудником полиции, сообщает о проводимой операции по задержанию группы мошенников, которые обманывают пенсионеров. Собеседника просят помочь и передать курьеру собственные накопления.

Мошенник заверяет, что в момент передачи денег силовики должны задержать предполагаемого преступника. Деньги участника «спецоперации» при этом обещают сразу вернуть обратно. Однако после этого злоумышленник пропадает.

До этого начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что преступники перешли к сложным многоступенчатым схемам мошенничества, в которые вовлекают сразу несколько человек.

Ранее в Чебоксарах пенсионер четыре раза попался на одну и ту же схему мошенничества.