Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В МВД рассказали о новой схеме обмана с «задержанием» курьера аферистов

МВД: мшенники придумали новую схему обмана с «задержанием» курьера аферистов
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали представляться сотрудниками полиции и предлагать участие в задержании курьера мошенников. О новой схеме обмана предупредило МВД, передает ТАСС.

В материалах ведомства говорится, что при этой схеме злоумышленник звонит потенциальной жертве и, представляясь сотрудником полиции, сообщает о проводимой операции по задержанию группы мошенников, которые обманывают пенсионеров. Собеседника просят помочь и передать курьеру собственные накопления.

Мошенник заверяет, что в момент передачи денег силовики должны задержать предполагаемого преступника. Деньги участника «спецоперации» при этом обещают сразу вернуть обратно. Однако после этого злоумышленник пропадает.

До этого начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что преступники перешли к сложным многоступенчатым схемам мошенничества, в которые вовлекают сразу несколько человек.

Ранее в Чебоксарах пенсионер четыре раза попался на одну и ту же схему мошенничества.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!