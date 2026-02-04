Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В сети появилось видео из подъезда на Рублевке, где произошла перестрелка

SHOT опубликовал видео из московского подъезда, в котором произошла стрельба
Telegram-канал «SHOT»

В интернете появились кадры из подъезда дома на Рублёвском шоссе в Москве, где произошла перестрелка между полицейскими и вооруженными преступниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Из видео следует, что стены подъезда на втором этаже жилого дома изрешечены пулями, на лестнице — следы крови.

В настоящее время следователи и криминалисты покинули место происшествия. Среди правоохранителей, которые участвовали в задержании преступников, пострадавших нет. По факту посягательства на жизнь силовиков возбуждено уголовное дело.

3 февраля сообщалось, что в Москве полицейские и росгвардейцы обезвредили двух особо опасных преступников, одного из них ликвидировав, а второго задержав.

28 января сообщалось, что в Дагестане при перестрелке с силовиками ликвидировали двух боевиков.

Ранее полицейские ранили 16-летнего подростка, катавшегося с 13-летним другом на угнанной машине.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!