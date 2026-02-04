В сети появилось видео из подъезда на Рублевке, где произошла перестрелка

В интернете появились кадры из подъезда дома на Рублёвском шоссе в Москве, где произошла перестрелка между полицейскими и вооруженными преступниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Из видео следует, что стены подъезда на втором этаже жилого дома изрешечены пулями, на лестнице — следы крови.

В настоящее время следователи и криминалисты покинули место происшествия. Среди правоохранителей, которые участвовали в задержании преступников, пострадавших нет. По факту посягательства на жизнь силовиков возбуждено уголовное дело.

3 февраля сообщалось, что в Москве полицейские и росгвардейцы обезвредили двух особо опасных преступников, одного из них ликвидировав, а второго задержав.

28 января сообщалось, что в Дагестане при перестрелке с силовиками ликвидировали двух боевиков.

Ранее полицейские ранили 16-летнего подростка, катавшегося с 13-летним другом на угнанной машине.