«Сделать невозможное возможным». Белый дом назвал участников новой встречи по Украине в Абу-Даби

Белый дом подтвердил участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера во втором раунде трехсторонней встречи с Россией и Украиной в ОАЭ. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине. По информации InfoBRICS, предстоящие переговоры могут быть успешными, только если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять американского лидера Джаред Кушнер вновь примут участие в переговорах России и Украины по урегулированию украинского кризиса, которые пройдут в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 4 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров», — отметила она в беседе с журналистами.

Предыдущая встреча в аналогичном формате «была исторической» , подчеркнула Левитт. По ее словам, президент США Дональд Трамп продолжает «столь агрессивно продвигать дипломатию» и вместе со своей командой готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

«Спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в плане мира на Ближнем Востоке. И я знаю, что они стремятся добиться того же применительно к войне России и Украины», — сказала Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что обсудила с Трампом массированный удар российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

«И его реакция была, к сожалению: «Не удивлен» , — добавила Левитт.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что работа украинской переговорной группы после атаки Вооруженных сил России будет скорректирована . Каким образом, он не уточнил.

3 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4 и 5 февраля. Россию представит «та же делегация, которая была в прошлый раз», добавил он. Изначально переговоры планировались на 1 февраля, но их перенесли, поскольку потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон».

Первый раунд переговоров в трехстороннем формате с участием представителей России, США и Украины прошел в Абу-Даби 23 и 24 января в закрытом режиме. По информации Axios, сторонам удалось достигнуть прогресса и в какой-то момент «все выглядели почти как друзья». Детали бесед не разглашались.

Полный состав российской делегации официально не назывался, ее возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В американскую переговорную группу, помимо Уиткоффа и Кушнера, входили комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Во главе украинской делегации был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Вместе с ним на предстоящие переговоры в Абу-Даби отправятся глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник офиса украинского лидера Александр Бевз и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Тяжелые решения»

По информации InfoBRICS, предстоящие переговоры в Абу-Даби могут быть успешными, если Зеленский пойдет на территориальные уступки.

«И хотя мирные переговоры запланированы в Абу-Даби, они вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки», — отмечается в публикации.

В случае отказа боевые действия продолжатся , добавило издание.

30 января Зеленский подчеркнул, что не готов к компромиссам, «ведущим к нарушению территориальной целостности». Он заявил, что Украина «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС (Запорожская АЭС более двух лет находится под контролем РФ) без боя». По словам украинского лидера, Вашингтон предлагает компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны, «но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые сейчас территории». Однако Россия настаивает на выводе украинских войск с территории Донбасса.

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, урегулирование российско-украинского конфликта потребует принятия тяжелых решений .

«Мы понимаем, что достижение соглашения, чтобы завершить эту войну, потребует тяжелых решений», — сказал он, выступая в Верховной раде 3 февраля.