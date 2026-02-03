Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Эстония задержала контейнеровоз, направлявшийся в Россию

ERR: Эстония задержала контейнеровоз, следовавший из Эквадора в Россию
Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Эстонские власти задержали контейнеровоз, следовавший в Россию, по подозрению в контрабанде. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявление полиции.

В материале говорится, что 3 февраля в 17:10 по местному времени в ходе совместной операции сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) совместно с полицией и Военно-морскими силами задержали у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, следовавший в Россию.

Полицейский спецназ K-komando поднялся на борт судна, после чего оно было задержано в ходе государственного надзора для проведения таможенного контроля. Для высадки на контейнеровоз использовался вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также корабль ВМС Raju. Дополнительно в проведении операции участвовали корабль Admiral Cowan и катер государственного флота Ahto-26. В операцию был также вовлечен департамент транспорта.

Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для бункеровки. Во время проведения первичного таможенного контроля судно находилось на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота и не находится под санкциями Европейского союза.

Ранее иранские катера попытались задержать американский танкер.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!