Эстония задержала контейнеровоз, направлявшийся в Россию

Эстонские власти задержали контейнеровоз, следовавший в Россию, по подозрению в контрабанде. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявление полиции.

В материале говорится, что 3 февраля в 17:10 по местному времени в ходе совместной операции сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) совместно с полицией и Военно-морскими силами задержали у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, следовавший в Россию.

Полицейский спецназ K-komando поднялся на борт судна, после чего оно было задержано в ходе государственного надзора для проведения таможенного контроля. Для высадки на контейнеровоз использовался вертолет Департамента полиции и погранохраны, а также корабль ВМС Raju. Дополнительно в проведении операции участвовали корабль Admiral Cowan и катер государственного флота Ahto-26. В операцию был также вовлечен департамент транспорта.

Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург. Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для бункеровки. Во время проведения первичного таможенного контроля судно находилось на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота и не находится под санкциями Европейского союза.

