Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Трамп заявил, что Путин сдержал обещание неделю не наносить удары по Украине

Трамп о недельном перемирии: Путин сдержал свое слово
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин сдержал свое слово, и в течение недели российские войска не наносили ударов по украинским городам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

«Он согласился, он сдержал свое слово», — цитирует агентство Трампа.

Президент отметил, что пауза в ударах по некоторым объектам на Украине, завершилась 1 февраля.

По его мнению, даже одна неделя без обстрелов является достижением, так как на Украине сейчас «очень холодно».

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков, работающих над вопросом урегулирования конфликта.

По его словам, российская армия воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года».

Ранее в США рассказали о планах Трампа по ядерному оружию.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!