Трамп заявил, что Путин сдержал обещание неделю не наносить удары по Украине

Трамп о недельном перемирии: Путин сдержал свое слово

Президент России Владимир Путин сдержал свое слово, и в течение недели российские войска не наносили ударов по украинским городам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает «Интерфакс».

«Он согласился, он сдержал свое слово», — цитирует агентство Трампа.

Президент отметил, что пауза в ударах по некоторым объектам на Украине, завершилась 1 февраля.

По его мнению, даже одна неделя без обстрелов является достижением, так как на Украине сейчас «очень холодно».

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков, работающих над вопросом урегулирования конфликта.

По его словам, российская армия воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года».

