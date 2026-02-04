Размер шрифта
Россиянам объяснили, что может существенно уменьшить зарплату за январь

Эксперт Подольская: взятый в январе больничный может сильно уменьшить зарплату
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Взятый в рабочие дни января больничный может значительно уменьшить январскую зарплату. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она пояснила, что в январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе всего 15 рабочих дней, поэтому сумма оплаты за каждый отработанный день оказывается выше, чем в большинстве других месяцев и выше среднего уровня за два предшествующих года. Поскольку для определения размера пособия по временной нетрудоспособности в качестве расчетного берется период за два последних года, это может привести к снижению общей суммы выплат за январь.

Подольская отметила, что заметным снижение зарплаты будет для тех россиян, чей годовой доход выше предельной базы для начисления страховых взносов, то есть 2,225 млн рублей в 2024 году и 2,759 млн рублей в 2025 году. Им отработанный день в январе будет стоить минимум в два раза дороже размера больничных выплат за один день.

До этого россиянам посоветовали не просить о повышении зарплаты в начале года.

Ранее были названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году.
 
