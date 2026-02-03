Стала всесоюзной звездой, когда он родился: история романа Пугачевой и Галкина и где они сейчас

Примадонна российской сцены познакомилась с юмористом Максимом Галкиным в 2001 году: звезда сразу обратила внимание на молодого артиста, который только пытался пробиться на российские телеэкраны. За развитием отношений пары следила вся страна. Когда Пугачева и Галкин покинули Россию, их действия вызвали непонимание у преданной зрительской аудитории. Как развивался роман звезд, почему они не возвращаются в страну и чем зарабатывают на жизнь сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Алла Пугачева: путь к популярности

Алла Пугачева родилась в Москве 15 апреля 1949 года. Ее родители, Зинаида Одегова и Борис Пугачев, были участниками Великой Отечественной войны. Они поженились в 1946 году. Через год у пары родился сын Геннадий, но он умер еще в младенчестве. Алла Пугачева стала вторым ребенком в семье. А в 1950 году у четы родился еще один мальчик, которого назвали Евгением (он умер в 2011 году).

Интерес к музыке у Аллы Пугачевой возник еще в детстве: она освоила игру на фортепиано и пошла в музыкальную школу. После восьмого класса Пугачева поступила в музыкальное училище М.М. Ипполитова-Иванова, где записала первые песни и в 1965 году отправилась в первые гастроли с музыкальным коллективом Мосэстрады. После окончания училища артистка работала концертмейстером в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. Затем стала солисткой Московской областной филармонии, а позже — Государственного эстрадно-джазового оркестра Олега Лундстрема.

После участия в V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в 1974 году певице поступило предложение от руководителя ВИА «Веселые ребята» Павла Слободкина. Так она стала солисткой этого популярного ансамбля. А Слободкина позже назвали «крестным отцом» Пугачевой.

Алла Пугачева во время выступления, 1970-е годы. Архив Ильи Резника/Global Look Press

Тогда же начинающей певице доверили исполнение песен в кинофильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главная заслуга в этом принадлежала композитору Микаэлу Таривердиеву: ранее Пугачева уже исполняла за кадром его песни в фильме «Король-олень» в 1969 году.

Взлет карьеры Одним из самых важных событий в становлении Аллы Пугачевой на сцене Советского Союза считается песенный конкурс «Золотой Орфей» в 1975 году — певица поехала в Болгарию в качестве представителя от СССР с песней «Арлекино» и победила. Вместе с ВИА «Веселые ребята» она выступала на международных фестивалях, была с гастролями в ГДР, Чехословакии, Болгарии. Но осенью 1976 года между Пугачевой и Слободкиным произошел конфликт, и певица покинула ВИА, занявшись сольной карьерой. В том же году она впервые стала лауреатом конкурса «Песня года», участвовала в новогодней телепередаче «Голубой огонек». Артистка начала сотрудничать с ансамблями «Ритм» и «Рецитал» и продолжила гастролировать по стране.

В 1979 году артистка воплотила на экране образ эстрадной певицы Анны Стрельцовой в картине «Женщина, которая поет» Тогда журнал «Советский экран» назвал Примадонну актрисой года, а фильм посмотрели более 55 миллионов человек. Для съемок картины модельер Вячеслав Зайцев создал для певицы свободное платье-балахон, которое до сих пор ассоциируется со сценическим образом Пугачевой.

Одним из самых успешных ее проектов стал «Новогодний аттракцион» — в 1983 году в эфире прозвучал «Миллион алых роз», который стал хитом. А год спустя началось ее сотрудничество с молодым композитором Игорем Николаевым.

Алла Пугачева после победы на XI Международном конкурсе эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии, 1975 год РИА Новости

С гастролями Пугачевой удалось посетить не только страны соцлагеря, но и США, Италию, Израиль, Финляндию, Швецию, ФРГ... За свою карьеру певица исполнила около 500 песен, из них некоторые на зарубежных языках. Пугачева сотрудничала с самыми популярными композиторами и поэтами, среди которых Раймонд Паулс, Илья Резник, Игорь Крутой, Максим Фадеев, Владимир Кузьмин.

На волне успеха звезда стала частым гостем на телевидении и даже занималась одним из сезонов «Фабрики звезд», создала собственную программу «Рождественские встречи», которая выходила каждый год. В проекте участвовали Филипп Киркоров, Юрий Шатунов, Лариса Долина и другие артисты. В 2000-х Пугачева стала выступать гораздо реже: давала сольные концерты, появлялась на «Золотом граммофоне» и «Песне года». В 2008 году она выпустила 17-й альбом «Приглашение на закат» и песню «Опять метель», а через год объявила о завершении музыкальной карьеры.

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Поклонникам были интересны не только профессиональные, но и личные успехи Примадонны: за ее отношениями следили чуть ли не со старта карьеры. Впервые она вышла замуж в 20 лет за циркового артиста Миколаса Орбакаса. Брак продлился с 1969 по 1973 год, в нем родилась Кристина Орбакайте. Позже дочь Пугачевой тоже стала певицей и родила троих детей от разных браков: Никиту Преснякова (1991), Дени Байсарова (1998) и Клавдию Земцову (2012).

Начало всесоюзной славы Алла Пугачева разделила со вторым супругом, режиссером Александром Стефановичем. Этот брак продлился с 1977 по 1980 год. Следующим супругом артистки стал продюсер Евгений Болдин: певица вышла за него замуж в 1985 году, а в 1993-м супруги развелись.

Более десяти лет продолжался брак Аллы Пугачевой с певцом Филиппом Киркоровым, который на 18 лет младше артистки. Они познакомились на программе композитора Ильи Резника в 1988 году, и Киркоров сразу заинтересовался звездой. Та тоже проявила интерес и пригласила молодого исполнителя на «Рождественские встречи». Но тогда об отношениях артисты не думали, все-таки Пугачева была замужем за Болдиным. Их роман начал развиваться лишь после развода Примадонны с третьим мужем.

Киркоров не стал терять время и задаривал Пугачеву букетами цветов. Примадонна в шутку говорила: «Любишь — женись!» Киркоров воспринял эти слова серьезно и предложил Пугачевой руку и сердце.

Они поженились в 1994 году, причем даже дочь Пугачевой Кристина Орбакайте до конца не верила в эту свадьбу. Брак зарегистрировал Анатолий Собчак, а за трансляцией мероприятия следили телезрители всей страны.

В паре с Пугачевой Филипп Киркоров развил собственную карьеру: в конце 90-х его часто приглашали выступить на громких музыкальных мероприятиях. По словам артистов, в первое время между ними была идиллия, а вот в начале «нулевых» отношения начали портиться. Брак просуществовал до 2005 года: по слухам, Пугачева рассталась с Киркоровым после знакомства с шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Но сами звезды в интервью утверждали, что их чувства давно остыли. Филипп Киркоров переживал расставание тяжело и сокрушался, что не смог сохранить брак. А вот Алла Пугачева признавалась, что по настоящей любви она вышла замуж только в первый и пятый раз. Пятым супругом стал Максим Галкин.

Галкин, Киркоров, Пугачева Global Look Press

«Брак с Киркоровым — это была помощь другу. Решили, что я буду с ним, помогать ему. Тогда если говорят — роман с Пугачевой, это знают все. Это такой примитивный ход, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла. Что он мне мог дать? Видно, что он благодарен мне», — говорила Алла в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Позже Филипп Киркоров заявил, что на слова Пугачевой нисколько не обиделся.

Максим Галкин до знакомства с Аллой Пугачевой

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Его мать Наталья была кандидатом физико-математических наук и трудилась старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН. А отец Александр был генерал-полковником и с 1987 по 1997 год возглавлял Главное автобронетанковое управление Минобороны. Дед Галкина по матери, Григорий Прагин, был участником Великой Отечественной войны, кавалером двух орденов Красной Звезды и ордена Красного Знамени. У юмориста есть брат Дмитрий, который старше его почти на 12 лет. Он бывший военный, с 2006 по 2015 год возглавлял «Военно-промышленную компанию», которая занималась оснащением армии бронетехникой.

Ввиду профессии родителей семья часто переезжала: Галкин провел детство в Германии, позже переехал в Одессу и поступил в начальную школу, успел пожить в Бурятии, в Улан-Удэ. Когда семья окончательно переехала в Москву, Галкин перевелся в школу №43 (ныне гимназия №1543). Его артистический талант проявился еще в детстве, Максим активно участвовал в школьных спектаклях. Но решил связать жизнь с языками и даже окончил факультет лингвистики РГГУ в 1998 году, но, поступив в аспирантуру, понял, что его все больше привлекает эстрада.

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в молодости maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Еще на первом курсе РГГУ он начал заниматься в студенческом театре МГУ и даже сыграл в спектакле «Фонтаны любви к ближнему», был вхож в творческую среду. Особенно зрителям нравились его пародии на политиков: молодой юморист изображал Ельцина и Жириновского в программе «Дебюты, дебюты, дебюты» в Театре эстрады. Там его заметил конферансье, режиссер и на тот момент худрук театра Борис Брунов. В итоге Галкин получил работу в театре и приглашение отправиться на гастроли с Михаилом Задорновым.

После этого опыта Галкин уже начал гастролировать один, а продюсеры приглашали его в проекты в качестве ведущего. В 2001 году шоумен начал вести программу «Кто хочет стать миллионером?». За время карьеры в России Галкин сотрудничал с разными федеральными каналами и вел программы «Сегодня вечером», «Танцы со звездами», «Лучше всех!» и другие.

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в молодости maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Союз Галкина и Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске: их представил друг другу Филипп Киркоров. Сам Максим отшучивался, что знакомство с певицей состоялось, когда ему было три года: в его семье хранили снимок времен СССР, где его отец-генерал и мать ужинают с Пугачевой на одном из приемов в Германии.

«Какая-то искра пробежала, и все. Я помню, что мы спустились в холл гостиницы, и я увидела симпатичного очкарика. Я почувствовала такой взгляд. Я повернулась так злобно и увидела эти глаза. А человек, который на меня так смотрел, совершенно не отвел глаз», — рассказывала позже Алла Пугачева о первой встрече с Галкиным.

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), 2002 год Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Но тогда 52-летняя Алла Пугачева еще не предполагала, что 25-летний юморист станет ее будущим мужем. По словам окружения пары, поворотным моментом в их отношениях стал совместный танец на дне рождения общего друга Петра Шаболтая. Но об этом случае знали только близкие артистов.

Слухи о новом увлечении Пугачевой поползли после выхода песни «Будь или не будь». СМИ писали, что Примадонна может помочь пародисту начать музыкальную карьеру или хотя бы получить больше проектов на телевидении.

Но Пугачева и Галкин сообщения не комментировали. Известно, что певица сама предложила молодому человеку записать совместную песню. Она признавалась, что в тот момент была уверена: у них не может возникнуть любовных отношений, поэтому слушатели не обратят внимания на сплетни. А Галкин сначала не поверил в интерес со стороны кумира.

В 2003 году артисты снялись вместе в новогоднем мюзикле «За двумя зайцами». Галкин сыграл предприимчивого парикмахера, который задолжал деньги директору рынка и решил обогатиться за счет состоятельной наследницы Тони Коровяк (ее роль и исполнила Пугачева).

К моменту развода Пугачевой и Киркорова в 2005 году общественности уже было известно о романе певицы с юмористом. Но пара перестала скрывать отношения только тогда, когда звезда официально стала свободной. Больше Пугачева выходить замуж не планировала, ее вполне устраивала совместная жизнь без штампа в паспорте. Пугачева и Галкин часто появлялись вместе на светских мероприятиях и в телеэфире, а после завершения музыкальной карьеры певицы съехались. В искренность отношений двух звезд верили не все: злопыхатели считали, что Галкин пошел на это ради известности.

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева, 2009 год Genrietta Peryan/Global Look Press

«Мне плевать было, поверят или нет. Я влюбилась и все. Это было странно и даже непонятно мне самой. Между нами абсолютная гармония, одинаковое воспитание, отношение, благородство, а не только половая связь. Еще и дружба, и понимание, и поддержка. Семья — это же не только секс. Личная жизнь после 50 существует! И есть разные способы, чтобы получать удовольствие», — говорила Пугачева в одном из интервью.

В совместной жизни у Пугачевой и Галкина нередко возникали разногласия. Певица рассказывала, что они прошли этап «притирки»: поначалу привыкшая все контролировать Алла то и дело указывала Максиму, что делать, а тот слушал, но не принимал ее точку зрения. Но со временем они привыкли к волевым характерам друг друга.

23 декабря 2011 года Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки зарегистрировали брак: Примадонне тогда было 62 года, а шоумену — 35.

Как Пугачева и Галкин поженились На церемонию бракосочетания Пугачева и Галкин пригласили только самых близких. Свидетелями стали Кристина Орбакайте и Игорь Николаев. Саму свадьбу отметили на следующий день в ресторане итальянской кухни в Москве. Пугачева выбрала короткое белое платье прямого кроя с блестящими камнями, а Галкин — черный костюм. На свадьбу пригласили самых близких, в том числе Филиппа Киркорова, Галину Волчек, Валентина Юдашкина, Владимира Винокура. Тамадой выступил Николай Басков. Артисты обвенчались спустя шесть лет, в ноябре 2017 года — Примадонна сама предложила супругу пройти через церковное таинство. В храме Алла появилась в кремовом платье, которое для нее создал модельер Валентин Юдашкин. На церемонии присутствовали их дети Лиза и Гарри.

Еще до официального бракосочетания Галкин и Пугачева начали строительство загородного особняка. Через семь лет, в 2011 году, они наконец заселились в новый дом в деревне Грязь, расположенной в 40 км от МКАД рядом с Николиной Горой.

Сайт kp.ru писал, что участок звездной четы — это 16 земельных наделов общей площадью в 212 «соток». На территории построили шестиэтажный особняк. Известно, что в доме 20 комнат, бассейн, оранжерея, зимний сад, каминный зал, библиотека, гардеробные и отдельное крыло для гостей.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь Global Look Press

Супруги решили основательно строить семейную жизнь и задумались о детях. Еще в начале 2000-х Алла Пугачева заморозила яйцеклетки, поэтому было решено воспользоваться услугами суррогатной матери.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина

18 сентября 2013 года в семье появились двойняшки с разницей в несколько минут. Старшую девочку назвали Лизой, появившегося вторым мальчика — Гарри. Коллеги артистов поздравили семью с пополнением, а Борис Моисеев подарил коляски, обитые мехом шиншиллы.

Желанные дети росли в любви и заботе, их воспитанию уделяется много внимания. В 2015 году малышей отдали в элитный детсад «Кот в сапогах» с изучением английского и французского языков. Дети обучались балету и хоровому пению. Воспитанием Лизы и Гарри занимались две няни. Также для обучения французскому в особняк приглашали преподавателя-носителя языка. В шесть лет детей устроили в Первую московскую гимназию. Причем необходимо было успевать не только в школе, но и в кружках плавания, футбола, рукоделия.

Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

С малых лет артисты не скрывали детей и охотно делились их успехами в соцсетях. Пользователи умилялись артистичным Лизе и Гарри, которые демонстрировали таланты на видео. Здоровой атмосфере в доме способствовали и отношения родителей друг к другу. Алла рассказывала, что дома называет мужа «Масяней» или «Масиком», а он ее — «Булечкой». При этом Максим Галкин называл себя папой-другом. А воспитанием детей больше занималась мама: читала, учила музыке.

Отъезд Пугачевой и Галкина из России

После начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году супруги покинули Россию и обосновались в Израиле. Вокруг их отъезда было много слухов: некоторые люди из окружения артистов говорили, что те уехали в отпуск вместе с детьми, у которых начались каникулы. Поэт Илья Резник утверждал, что Пугачева отправилась на лечение. СМИ писали, что семья поселилась в Кесарии на берегу Средиземного моря — там же живет брат Галкина. Сами супруги эти сообщения не комментировали, но продолжали вести социальные сети.

У Максима Галкина были запланированы концерты в Израиле, часть от дохода которых он решил перевести украинским беженцам. Это заявление сильно удивило поклонников и не сыграло на руку шоумену. Позже Галкин опубликовал информацию, что потерял рекламные контракты в России, а его концерты в родной стране были отменены. Но тогда юморист по-прежнему утверждал, что приехал в Израиль на отдых. В июле чета отправилась в Латвию.

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступают на международном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку, 2017 год Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

23 августа 2022 года Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве. Он поделился роликом с концерта в соцсетях. На видео заметно, что для выхода на сцену юморист выбрал сине-желтый костюм.

Поклонники пары ждали, что семья вернется в Россию ближе к осени, ведь у Лизы и Гарри начнется новый учебный год. Отчасти так и случилось: 27 августа певицу заметили в компании дизайнера Игоря Гуляева. Она отвечала журналистам, что уезжала в Израиль на лечение, а теперь вернулась «навести порядок в голове». Галкин в родную страну не прибыл, а отправился в Австралию и позже в Новую Зеландию.

В интервью артистка рассказывала, что столкнулась с оскорблениями — например, на фасаде телецентра «Останкино» появилась надпись «Алла, хорошо, что ты убежала, ты давно всех тут [достала]».

16 сентября 2022 года Минюст внес Максима Галкина в список физлиц-иноагентов. В судебных документах говорилось, что артист использует свои концерты для продвижения антироссийских идей, в том числе поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой страны. Кроме того, сотрудники МВД зафиксировали публикации юмориста, где он «распространяет недостоверные сведения, затрагивающие специальную военную операцию». В ответ юморист заявил, что не занимается политической деятельностью и много лет не получал деньги от концертов на Украине. Повод для признания его иноагентом Галкин счел надуманным и подчеркнул, что не занимается «торговлей совестью».

Вслед за мужем Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом.

«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — такими словами она сопроводила публикацию в соцсетях.

maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Позже Пугачева рассказала, что в тот момент общественное недовольство затронуло и ее детей. В школе Лизу и Гарри начали высмеивать, называть «детьми шпионов». Тогда звезда решила уехать из страны окончательно. 29 сентября певица покинула Россию и выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей. Ходили слухи, что за обучение каждого из детей в элитной русско-еврейской школе чета платит более 600 тысяч рублей в год. Позже инсайдеры заявляли, что Лиза и Гарри получают образование в гимназии, где суммы превышают названные в пять раз. Но слухи Пугачева не комментировала, а на все предположения отвечала довольно резко:

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами».

Хейтеров она назвала людьми, которые «были холопами и стали рабами». Галкин тем временем давал концерты в США и Канаде. Позже стало известно, что Пугачева еще в мае получила гражданство Израиля, а позже паспорта этой страны были выданы детям. Лизу и Гарри перевели на обучение в местную школу. Периодически певица приезжает в Россию, но ненадолго: в мае 2023-го она была на похоронах дизайнера Валентина Юдашкина, а в ноябре того же года провела в стране несколько дней.

Высказывания Пугачевой и Галкина

После отъезда из России знаменитости неоднократно позволяли себе острые высказывания.

В 2022 году отъезд из страны Пугачева объяснила необходимостью пройти лечение, а позже — затянувшимся отпуском. Но в 2025 году в большом интервью она процитировала людей, говоривших, что она «бежала, сверкая пятками».

«Думаю, что там был другой подтекст: меня страна «кормила», «поила», чествовала, лелеяла, давала какие-то награды — а я, значит, повернулась и уехала. Такое ощущение, что я с детства лежу на мягком диване, и меня страна с ложечки кормит всю жизнь. А то, что я работала, училась, это не считается. Странно как-то. Человек имеет право уехать», — прокомментировала Пугачева.

«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую я очень люблю, только в одном случае: если Родина меня предаст. А она меня предала».

Алла Пугачева во время интервью, 2025 год Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Также Примадонна не поскупилась на резкие выражения о коллегах, с которыми была в хороших отношениях во время работы в России. Олега Газманова, например, она назвала артистом, который «всегда поддерживал тех, у кого есть сила, власть и деньги». Она вспомнила, как, по сути, повлияла на карьеру певца: привела его в поликлинику Большого театра, чтобы помочь вернуть голос, и позже отдала песни, которые тот ранее предложил исполнять Примадонне.

В том же интервью Алла Пугачева вспомнила первую чеченскую войну и положительно охарактеризовала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

«Особенно мне запомнилась первая чеченская [война], потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный, красивый человек... А жена какая! Художница, писательница, политик... Она звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать», — сказала на камеру Пугачева.

Слова Примадонны шокировали не только поклонников ее творчества, но и общественников, официальных лиц. Комментируя этот эпизод, представитель МИД Мария Захарова посоветовала следовать заповеди «Не сотвори себе кумира». Сам же интервью она назвала «базаром лицемерия». Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей за оскорбление ветеранов боевых действий. Однако суд не дал движения иску.

Пугачева не раз ссорилась и с журналистами. В марте 2025 года она поругалась с сотрудницей СМИ на Кипре, которая пыталась взять у нее комментарий. В ролике видно, как раздраженная Пугачева идет на журналистку, а та ей кричит: «Не надо, пожалуйста, нападать, Алла Борисовна».

«Вы тупые, нахальные… Я — патриотка, а ты нахалка», — говорит певица журналистке перед уходом.

Острые высказывания позволял себе и Максим Галкин. В 2023 году во время выступлений в Анталье и Лимасоле юморист прямо говорил о спонсировании Вооруженных сил Украины и высмеивал атаки украинских дронов на Москву. Фрагменты были предоставлены СКР, но тогда Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении артистов. В декабре 2023 года в ведомстве обещали провести повторную проверку.

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Максим Галкин высказывался на злободневные темы еще до отъезда из России. В 2019 году он отметил, что в стране существует цензура, добавив, что «не все можно говорить с телевизионного экрана». По мнению артиста, большую часть сетки вещания на телеканалах занимали новости про Украину. Тогда комик решил, что на телевидение в России вернулись «худшие советские времена», когда зрителям всю информацию «разжевывают».

В начале 2025 года стало известно, что Максим Галкин начал учить украинский с преподавателем, чтобы «обновить и углубить» свои знания языка. Режиссер Карен Шахназаров отметил, что ранее юморист учил латышский язык и иврит, и даже публиковал на нем поздравления с Ханукой. Самого Галкина он осудил за этот поступок и посоветовал не возвращаться на Родину.

Где сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин

Что с продажей дома

В сети продолжаются обсуждения темы продажи особняка в деревне Грязь, который в данный момент пустует — там живут только охранники. Еще в 2023 году шоумен Стас Барецкий заявлял , что приобрел недвижимость за 450 миллионов рублей, чтобы устроить там крематорий, но общественность не поверила эпатажному деятелю. Позже он предлагал устроить там тюрьму для иноагентов.

По сведениям СМИ, Пугачева и Галкин не поставили особняк на кадастровый учет и по бумагам владеют лишь земельным участком на 12 тысяч квадратных метров. Если особняк действительно не стоит на кадастровом учете, то за 15 лет владения Пугачева и Галкин не уплатили 180 миллионов рублей. В Сети также появлялись слухи о том, что на замок наложен арест из-за неуплаты налогов.

Летом 2025 года в сети всплыла информация о том, что Галкин не оплачивал задолженность за свет в 432 тысячи рублей. Но 15 сентября стало известно, что долг был закрыт. Незадолго до этого шоумен продал и элитный автомобиль Bentley Arnage с двигателем 6,75 литра, которым владел с 2003 года.

Как зарабатывает чета

Сейчас Максим Галкин активно дает концерты по странам Европы, а Алла Пугачева получает авторские отчисления за свои песни, опубликованные на многих музыкальных платформах. Как сообщают источники , ежегодный размер заработка Пугачевой в РФ составляет 28 млн рублей. В эту сумму входит, в том числе, использование композиций исполнительницы на отечественных музыкальных площадках. Также у пары есть накопления в виде заработанных ими в России денег. В октябре стало известно , что Алла Пугачева несколько лет назад перестала получать пенсию.

alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

За время своего пребывания за границей Алла Пугачева выпустила две песни «Мама» и «Поцелуи войны». В первой представлен диалог женщины и ее сына-солдата, погибшего на фронте, текст артистка написала сама — в нем героиня сокрушается, что отправила своего ребенка на смертельный бой. Активисты требовали проверить песни на дискредитацию ВС РФ.

Где живут Пугачева и Галкин

Сейчас знаменитости путешествуют по миру. У них есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Известно, что пара приобрела виллу в Болгарии на 220 квадратных метров и зарегистрировали компанию. Вилла обошлась звездам примерно в 50 миллионов рублей.

Что стало с их внешностью

Певица сильно похудела, а юморист сменил имидж и вызвал бурные обсуждения. В январе 2026 года Максим Галкин опубликовал несколько фотографий из Нью-Йорка с усами и бородой и получил десятки комментариев восторженных женщин. По-видимому, реакция комментаторов понравилась шоумену — позже он добавил фотографии из французского Куршевеля и вновь собрал массу положительных отзывов. Галкина уже прозвали «новым крашем соцсетей». На одном из снимков юморист запечатлен с 12-летней дочерью Лизой. Поклонники звездной четы отметили, что девочка хорошеет не по дням, а по часам.

Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сети уже гадают, что такого сделал Максим Галкин со своей внешностью, чтобы выглядеть свежо и привлекательно. Ходили слухи, что шоумен обратился к пластическому хирургу. Хотя некоторые заявляют, что причина брутальности кроется именно в усах и бороде, которые Галкин отпустил совсем недавно.