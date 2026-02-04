Размер шрифта
Россиянка завезла в Москву лихорадку из Африки

Роспотребнадзор: в России выявлен завозной случай лихорадки чикунгунья
frank60/Shutterstock/FOTODOM

В России выявлено заболевание завезенной из Африки лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Заболевшая женщина прибыла в Москву после отдыха, который она провела на Сейшельских островах. Женщина во время пребывания на Сейшелах не пользовалась репеллентами, и ее кусали комары.

Ведомство заранее информировало о рисках завоза в Россию этой лихорадки, поэтому специалисты с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем оперативно выявили наличие вируса чикунгунья и госпитализировали женщину.

В настоящее время организованы все необходимые противоэпидемические мероприятия. Риск распространения инфекции на территории России минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается лишь через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку.

3 февраля сообщалось, что россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу.

Ранее россиян предупредили об опасности песчаных блох на пляжах Индии.
 
