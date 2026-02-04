Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Названы предметы, за хранение которых могут выселить из квартиры

Адвокат Борзенко: хранение в квартире опасных предметов может привести к выселению
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Российское законодательство устанавливает прямой запрет на хранение в жилых помещениях широкого перечня предметов, создающих угрозу не только для владельца, но и для жизни, здоровья и законных интересов соседей. Нарушение этих требований может повлечь серьезные правовые последствия, вплоть до принудительного выселения через суд, рассказала «Газете.Ru» адвокат, руководитель Дома права «Avanti» Надежда Борзенко.

«Категорически запрещено хранить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. К ним относятся бытовые горючие жидкости (бензин, керосин), баллоны с горючими газами, порох и пиротехнические изделия. Запрет распространяется на саму квартиру, балконы, лоджии, кладовые, а также на общие помещения дома — чердаки и подвалы», — предупредила она.

Под запрет также попадают предметы и вещества, представляющие химическую, биологическую или радиационную опасность. Это токсичные химикаты небытового назначения: концентрированные кислоты и щелочи, сильнодействующие пестициды, инсектициды, ртуть и яды. Даже их незначительная утечка или испарения могут вызвать тяжелые отравления.

«К биологическим угрозам относят, например, патогенные микроорганизмы или неправильно утилизированные биологические отходы, создающие риск заражения. Радиационную опасность представляют источники ионизирующего излучения: промышленные приборы, радиоактивные вещества, отдельные «сувениры» вроде минералов с высокой естественной радиацией», — отметила адвокат.

Отдельные строгие правила установлены для хранения оружия. Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии» исключает возможность нахождения в жилье незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, холодного оружия ударно-дробящего действия (кастетов, кистеней).

«Это же касается хранения в квартире пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, если оно не оформлено в установленном порядке. Подобные нарушения являются прямым основанием для уголовного или административного преследования», — заявила адвокат.

Запрет также касается хранения любых вещей, нарушающих санитарно-эпидемиологические нормы.

«Например, складирование больших объемов легковоспламеняющегося мусора, гниющих отходов или иных предметов, ведущих к антисанитарии, устойчивым запахам и распространению насекомых. Такие действия могут быть квалифицированы как бесхозяйственное обращение с жильем или прямое нарушение прав соседей», — предупредила эксперт.

Нарушитель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Если его действия причинили материальный ущерб или вред здоровью, наступает гражданско-правовая ответственность с обязанностью полного возмещения.

«В случаях, когда хранение опасных предметов создает непосредственную угрозу для окружающих, другие собственники вправе обратиться в суд с иском не только об устранении нарушений, но и о принудительном выселении виновного лица без предоставления иного жилого помещения», — заявила она.

Нарушения чаще всего обнаруживаются по жалобам соседей в МЧС или Роспотребнадзор. Поводом может стать устойчивый запах химикатов, видимые баллоны или канистры. При поступлении конкретной информации надзорные органы могут инициировать проверку с доступом в помещение.

«Кроме того, нарушение неизбежно вскрывается, если становится причиной происшествия — пожара, утечки или отравления, которые привлекают внимание экстренных служб и полиции», — констатировала адвокат.

Ранее россиянам объяснили, как взыскать ущерб, если соседи затопили квартиру.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!