В переписке Эпштейна моделировали пандемию за 3 года до Covid-19

РИА Новости: в переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

В документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна было обнаружено письмо 2017 года, где обсуждается разработка рекомендаций и технических решений для моделирования пандемии. Обсуждения велись за три года до начала пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости.

Речь идет о переписке, адресованной американскому миллиардеру Биллу Гейтсу и позднее перенаправленной Эпштейну. Автор письма сообщает Гейтсу о подготовке, совместно с коллегами, списка задач и аналитических материалов, которые планируется выполнить в рамках совместной работы.

Особое внимание в перечне предложенных направлений работы уделяется «совершенствованию рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии различных штаммов». Данная формулировка упоминается в контексте проектов, касающихся здравоохранения, защиты медицинских данных и анализа расходов населения США на лечение.

Опубликованные Министерством юстиции США документы, касающиеся дела Эпштейна, содержат упоминания десятков западных политических деятелей. Среди них фигурируют имена президентов Украины и ФранцииВладимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее премьер Польши пообещал «особое место в аду» для сообщников Эпштейна.
 
