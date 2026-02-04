Стало известно, что на концерт Ларисы Долиной в Коломне продали мало билетов

На концерт Долиной в Коломне за месяц до мероприятия продали всего 27% билетов

За месяц до начала сольного концерта певицы Ларисы Долиной в Коломне на мероприятие продано всего 27% билетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт Долиной «Юбилей в кругу друзей состоится в Коломне 11 марта в Доме культуры «Тепловозостроитель», зал которого рассчитан на более чем на 570 мест. За пять недель до мероприятия в продаже находятся 423 билета, что составляет около 73% от общего количества. Билеты на балкон стоят 2,9-3,9 тыс. рублей, в партер — 4,0-6,9 тыс. рублей.

3 февраля директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что концерты певицы в Брянске и Обнинске перенесут по техническим причинам. Telegram-канал Mash утверждал, что гастроли пришлось отменить якобы из-за низких продаж билетов — 10%.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. 1 февраля Долина сообщила, что снимает жилье.

Ранее Долина прослезилась на сольном концерте в Домодедово.