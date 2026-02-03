Размер шрифта
«Решила разобраться». Семиклассница напала с ножом на учителя и сверстницу в Красноярском крае

В Красноярском крае школьница ударила ножом девочку

В Красноярском крае семиклассница попыталась ударить кухонным ножом учителя, а после того, как ей помешали одноклассники, ранила одну из школьниц. Причиной конфликта могло стать эмоциональное состояние девочки на фоне сложных отношений с другими учениками, считают в прокуратуре. По информации местных СМИ, в учебном заведении не было охраны, а «бабушка-вахтер» проигнорировала призывы учеников оказать помощь.

В средней школе №4 города Кодинска Красноярского края семиклассница попыталась напасть с ножом на учителя и ранила девочку, сообщило региональное управление МВД России.

«Одна из учениц седьмого класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц», — сообщили в ведомстве.

14-летнюю нападавшую задержали. Ее сверстницу из параллельного класса с ножевым ранением доставили в больницу, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

«По предварительной информации, рана не глубокая. У нее испуг», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве образования края.

Тем временем региональное управление Следственного комитета России возбудило два уголовных дела — о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) и халатности (статья 293 УК РФ). В ведомстве уточнили, что семиклассница принесла в школу кухонный нож.

С 4 февраля в учебном заведении организуют работу психологов. Специалисты будут работать с детьми, которые стали свидетелями нападения.

Почему произошел конфликт?

Причиной конфликта, по предварительной информации, стало эмоциональное состояние школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками, сообщила краевая прокуратура.

«По предварительной версии следствия, девочка решила разобраться со своими обидчиками — детьми»,уточнили в СК.

По информации прокуратуры, семиклассница воспитывается в полной многодетной семье, на учете органов системы профилактики не состоит. Будет решаться вопрос о проведении профилактической работы с подростком, в том числе об оказании ей необходимой психологической помощи, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура проверит работу органов профилактики и образовательной организации по предупреждению подобных ситуаций. Также в школе началась внутренняя проверка.

Безразличие и бесправность

В обеспечении безопасности в школе Кодинска не была задействована охрана, присутствовал только вахтер, рассказали в СК.

«Рамка [металлодетектора] есть, охраны нет. Только бабушка-вахтер», — рассказали в ведомстве.

Однако охранники и вахтеры не могут не пустить в школу учеников, если на них сработает металлодетектор, заявил представитель краевого министерства образования в беседе с ТАСС. По его словам, аналогичные правила действуют и в других субъектах страны.

«Даже если что-то звенит, они не имеют права не пропустить школьника, который учится в этой школе. И обыскивать они не имеют права», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом вахтерша в школе Кодинска отказалась помочь ученикам, которые прибежали к ней после попытки семиклассницы напасть на преподавателя, написал местный новостной портал Ngs24.ru. По информации издания, ученики сказали вахтерше, что учительницу химии «пытаются пырнуть», и попросили что-нибудь сделать, посмотреть камеры наблюдения. Однако женщина якобы «спокойным тоном» ответила, что «это не моя работа».

«Мы стоим, думаем: «Как не твоя работа?!» Ты вахтер, ну кнопку нажми хотя бы тревожную», — цитирует издание одного из учеников.

«Чувствуют вседозволенность»

Еще одно происшествие в этот же день произошло в уфимской гимназии №16. Девятиклассник открыл стрельбу из пневматической винтовки и ранил учителя. Мальчик недавно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками.

По мнению детского психолога Натальи Наумовой, лояльное отношение правоохранительных органов и отсутствие наказания стало причиной увеличения случаев нападения детей на учителей и своих сверстников.

«Дети чувствуют вседозволенность, потому что ребенку, который стреляет в другого ребенка из сигнального пистолета, нападает с ножом или запускает петарду, как правило, [объявляют] предупреждение и все, и дальше дело заминается. И чем больше таких случаев, тем, соответственно, больше развязности», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, совершению нападений способствует и романтизация преступников, подчеркнула Наумова. Также большая проблема состоит в контенте со сценами насилия в интернете и буллинге со стороны сверстников и учителей, подчеркнула специалист.

По ее мнению, психологи должны работать в школе не только с детьми, но и с учителями. Нужно помогать взрослым людям «сохранять свою адекватность и умение держать свои границы и не нападать на границы детей», добавила Наумова.
 
