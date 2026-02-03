Размер шрифта
В Ливии убит сын Каддафи

В Ливии в саду собственного дома убили сына Муаммара Каддафи
Ismail Zitouny/Reuters

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи убит в городе Зинтан на западе страны. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Саиф аль-Ислам подвергся нападению со стороны четырех боевиков. Они застрелили его в саду собственного дома, а после скрылись с места преступления.

Муаммар Каддафи был убил 20 октября 2011 года при штурме города Сирт. Бойцы Национального переходного совета Ливии захватили его в плен. Во время захвата бывший лидер страны получил ранение и позже скончался.

В 2021 году сын Каддафи заявил о намерении участвовать в президентских выборах. По данным местного телеканала Libya Alahrar, Саиф аль-Ислам Каддафи в сопровождении своего адвоката подал заявление в региональную избирательную комиссию в южном городе Себха.

Саиф аль-Ислам Каддафи — второй сын бывшего ливийского лидера. Он увлекался политикой и был сторонником реформ. В 1997 году Каддафи-младший создал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи», на базе которого вел активное участие в переговорах с повстанцами и талибами (движение внесено в список террористических организаций) об освобождении заложников. Благодаря Каддафи-младшему Лондон возобновил торговые отношения с Триполи.

Во время гражданской войны Каддафи-младший был на стороне своего отца, однако после его убийства Саифа Каддафи взяли в плен и посадили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

Ранее власти Ливана освободили из-под стражи сына Каддафи Ганнибала.
 
