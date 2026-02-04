Размер шрифта
Четверть миллиона жителей Москвы владеют личным оружием

Shutterstock

Личным оружием владеют более 278 тыс. жителей Москвы, всего в их владении около 650 тыс. единиц оружия, включая охотничье, спортивное и коллекционное. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника Главного управления Росгвардии по Москве Александра Самойлова.

За 2025 год Росгвардия провела более 66 тыс. проверок владельцев оружия в столице, по результатам которых были изъяты 6,2 тыс. единиц оружия и аннулированы более 1,1 тыс. лицензий и разрешений.

Как рассказал Самойлов, самым частым нарушением является истечение срока разрешения на оружие и неправильные условия хранения оружия и патронов (не в сейфе). Помимо этого, оружия изымают из-за совершения преступлений, административных правонарушений, а также нарушение сроков прохождения медицинского освидетельствования.

Он также сообщил, что с октября 2024 года 820 единиц личного оружия было передано в зону боевых действий. За это же время в российские войска было направлено 5,5 тыс. единиц изъятого оружия.

Вечером 3 февраля на Рублевке обезвредили преступников, открывших огонь по полицейским и росгвардейцам.

Ранее россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу из пистолета.
 
