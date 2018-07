Утерянный бюст Антонио Кановы ушел с молотка более чем за $7 млн

Мраморный бюст «Мир» работы итальянского скульптора Антонио Кановы, на протяжении двух веков считавшийся утерянным, был продан на торгах Sotheby's более чем за $7 млн, говорится в сообщении на сайте аукционного дома.

Подчеркивается, что до аукциона в последний раз мраморный бюст выставлялся в 1817 году на летней экспозиции Королевской академии. Он считается одной из самых значительных работ в творчестве неоклассика.

Реклама

По данным аукционного дома, скульптура под названием «Мир» была создана вскоре после окончания Наполеоновских войн, и потому имеет дополнительное аллегорическое значение как символ мира, установленного великими державами после битвы при Ватерлоо.

Отмечается, что Канова создал данный мраморный бюст для своего друга и покровителя Джона Кемпбелла как благодарность за возвращение в Италию произведений искусства, которые армия Наполеона вывезла за время войн.

Ранее сообщалось, что картина Малевича была продана на аукционе за $21,2 млн.

#AuctionUpdate: New auction record established for Antonio Canova with 'Bust of Peace', sold for £5.3 million pic.twitter.com/wwlLtb3dBs