Newsweek рассказал о традициях празднования дня рождения Трампа

Newsweek рассказал, как президент США Дональд Трамп праздновал свои предыдущие дни рождения.

Трампу 14 июня исполняется 72 года, однако праздновать в этом году начали еще раньше. Так, во время исторического саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре президенту США сделали сюрприз во время совместного обеда, преподнеся праздничный торт.

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«Празднуем день рождения. Немного раньше», — так подписал фотографию, на которой изображен уже задувший свечу Трамп, глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

В 71-ый день рождения Трампа произошел инцидент, в ходе которого стрелок ранил конгрессмена Стива Скализа на бейсбольном поле вблизи Вашингтона. В настоящее время его здоровье восстановлено, однако тогда в свой день рождения Трамп пристально следил за развитием ситуации и давал пресс-конференцию по этому поводу.

Между тем, прежде чем стать президентом США, Дональд Трамп устраивал довольно «экстравагантные» празднования. По данным The Washington Post, свой 42-ой день рождения он встречал с 4,5 метровым космическим кораблем, шоу с актерами и лазерной и световой инсталляцией.

Newsweek отмечает, что раньше Трамп упомянал в социальных сетях о своем дне рождении.

«Сегодня мой день рождения. Я хочу, чтобы наша страна вновь стала великой и процветающей», — писал он в 2012 году в свой твиттер.

В материале отмечается также, что Дональд Трамп стал самым взрослым президентом США, придя в администрацию в качестве главы в возрасте 70 лет. Ранее Рональд Рейган занимал этот титул, который начал свой срок в 69 лет.

Ранее стало известно, что Трамп решил не работать в свой день рождения.