Корейские лидеры посадили дерево процветания
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поучаствовали в посадке сосны в Пханмунджоме, передает РИА «Новости».
Как отмечается, дерево выросло в 1953 году после окончания трехлетней Корейской войны. Кроме того, оно символизирует процветание и мир. Корейские лидеры присыпали сосну почвой с гор и полили водой из рек, которые находятся в КНДР и Южной Корее.
Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать», — заявил Ким Чен Ын.
Сообщается, что на памятном камне рядом с деревом написано: «Мы посадили дерево мира и процветания». В Пханмунджоме лидеры также смогли пообщаться наедине.
Ранее президент США Дональд Трамп совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
#coree les deux leaders plantent un pin, bien-aimé et respecté par le peuple coréen#interkoreansummit #KimJongUn #MoonJaeIn #NorthKorea #SouthKorea #DPRK #ROK #Seoul #Pyongyang pic.twitter.com/R8m8hBuvZG— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 27 апреля 2018 г.