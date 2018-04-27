Корейские лидеры посадили дерево процветания

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поучаствовали в посадке сосны в Пханмунджоме, передает РИА «Новости».

Как отмечается, дерево выросло в 1953 году после окончания трехлетней Корейской войны. Кроме того, оно символизирует процветание и мир. Корейские лидеры присыпали сосну почвой с гор и полили водой из рек, которые находятся в КНДР и Южной Корее.

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Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать», — заявил Ким Чен Ын.

Сообщается, что на памятном камне рядом с деревом написано: «Мы посадили дерево мира и процветания». В Пханмунджоме лидеры также смогли пообщаться наедине.

Ранее президент США Дональд Трамп совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.