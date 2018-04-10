Аукцион Sotheby's проведут в Мумбае

Аукционный дом Sotheby's начнут в 2018 году проводить аукционы в Мумбае, Индия, сообщает Artnet.

Sotheby's открыли офис в Мумбае в 2016 году. Первый аукцион они проведут в декабре 2018 года в отеле Taj Mahal Palace. Аукцион будет называться «Безграничный: Мумбай». Лоты, которые будут на нем представлены, включают работы художников Юго-Восточной Азии и западных деятелей искусства, испытавших на своем творчестве влияние этого региона.

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Таким образом один из крупнейших аукционных домов мира поворачивается лицом к растущему арт-рынку Индии, отмечает издание. Ранее он провел один аукцион, но это было еще в 1992 году. С тех пор рынок Индии не рассматривался как перспективный, и регулярные торги не проводились. С 2013 года в Индии аукционы начал устраивать аукционный дом Christie's, главный конкурент Sotheby's, однако в 2017 году отказался от этой идеи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала об аукционе, который устроил после развода актер Рассел Кроу.