Принцесса Евгения рассказала о реакции королевы Елизаветы II на ее помолвку

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения заявила, что королева Елизавета II была одной из первых, кто узнал, что она и ее давний возлюбленный Джек Бруксбэнк собираются пожениться, — сообщает Daily Mail. «Бабушка была очень счастлива», — сказала она.

Внучка королевы также рассказала о том, как получила предложение руки и сердца от бывшего бармена Джека Бруксбэнка, будучи в Никарагуа. По ее словам, это был «идеальный момент» — он опустился на одно колено, когда они наблюдали за закатом солнца на вершине вулкана.

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Внучка королевы заметила, что предложение было совершенным сюрпризом для нее.

Ранее сообщалось, что внучка Елизаветы II выходит замуж.