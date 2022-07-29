29 июля 2022, 19:34 Инфографика Насколько россияне лояльны к отечественным товарам

По данным опроса аналитического центра НАФИ, наибольшая лояльность фиксируется в сфере продуктов питания, 63% россиян предпочитают прежде всего российское продовольствие. Почти каждый второй опрошенный готов покупать отечественные товары для дома и сада и бытовую химию (48%), стройматериалы (47%), а также одежду, обувь и косметику (45%).

Иностранному производителю россияне доверяют в сферах электроники и автомобильной промышленности — только 33% опрошенных приобретут смартфон или компьютер отечественного производства, если не будет зарубежных аналогов, 28% купили бы российскую бытовую технику, а 23% и 21% — отечественное авто.