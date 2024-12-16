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Как россияне будут отдыхать в праздники

В этом году на Новый год россиян ждут 11 выходных подряд — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. За счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря, выходным стал понедельник, 30 декабря.

При этом сокращенного рабочего дня 28 декабря не будет, сообщил министр труда Антон Котяков. «У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — отметил он.

Первая рабочая неделя 2025 года будет сокращенной — всего два дня. Вернуться к труду нужно будет 9 января.

«Газета.Ru» публикует календарь, чтобы никто ничего не перепутал.

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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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