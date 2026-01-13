МИД России принял копии верительных грамот у нового посла Италии

Новый посол Италии в Москве Стефано Бельтраме вручил заместителю главы МИД России Александру Грушко копии верительных грамот. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«13 января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Итальянской Республики в Российской Федерации Стефано Бельтраме», — сказано в заявлении.

28 августа 2025 года министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил о назначении Бельтраме на пост главы дипмиссии в РФ. Он сменил на этой должности Чечилию Пиччони.

До этого Бельтраме занимал дипломатические посты в КНР, США, Иране, Кувейте и ФРГ. Кроме того, он был советником в министерстве внутренних дел Италии и известен как близкий соратник вице-премьера, министра транспорта и коммуникаций, а также руководителя партии «Лига» Маттео Сальвини.

Ранее итальянский политик рассказал о реальном отношении его сограждан к России.