В Госдуме назвали экономику России бесперспективной

В прошлом году Россия не смогла создать задела для экономического роста в 2026 году, перспективы на улучшение ситуации отсутствуют. Об этом в беседе с RTVI заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев.

Он не исключил, что в 2026 году страну постигнет рецессия, поскольку 2025 год, по мнению депутата, «оставил плохое наследие». По словам парламентария, ему «ни разу не нравится» ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при инфляции в 6%.

Арефьев посетовал, что собственного производства продукции нет, а предприятия, которые остались без кредитов из-за высокой ключевой ставки, берут тайм-аут.

«Закрытие предприятий в два раза превышает их открытие», — сказал он.

В числе других негативных факторов депутат назвал санкции и сильную зависимость России от импортной продукции.

Кроме того, указал Арефьев, РФ слезла с нефтяной иглы, однако залезла в другую — сырьевую, продавая руду, каменный уголь и металлы. Еще одной иглой стала золотая, поскольку в России расцвела «колоссальная» спекуляция золотыми слитками, считает он.

«Никаких перспектив на улучшение я не вижу. И правительство пока никаких мер не предпринимает», — резюмировал Арефьев.

6 января старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин заявил, что экономике России удалось избежать рецессии в 2025 году.

Ранее было названо условие для снижения ключевой ставки до 11%.