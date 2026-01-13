Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В Госдуме назвали экономику России бесперспективной

Депутат Арефьев: не видно никаких перспектив на улучшение экономической ситуации
Алексей Майшев/РИА Новости

В прошлом году Россия не смогла создать задела для экономического роста в 2026 году, перспективы на улучшение ситуации отсутствуют. Об этом в беседе с RTVI заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев.

Он не исключил, что в 2026 году страну постигнет рецессия, поскольку 2025 год, по мнению депутата, «оставил плохое наследие». По словам парламентария, ему «ни разу не нравится» ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при инфляции в 6%.

Арефьев посетовал, что собственного производства продукции нет, а предприятия, которые остались без кредитов из-за высокой ключевой ставки, берут тайм-аут.

«Закрытие предприятий в два раза превышает их открытие», — сказал он.

В числе других негативных факторов депутат назвал санкции и сильную зависимость России от импортной продукции.

Кроме того, указал Арефьев, РФ слезла с нефтяной иглы, однако залезла в другую — сырьевую, продавая руду, каменный уголь и металлы. Еще одной иглой стала золотая, поскольку в России расцвела «колоссальная» спекуляция золотыми слитками, считает он.

«Никаких перспектив на улучшение я не вижу. И правительство пока никаких мер не предпринимает», — резюмировал Арефьев.

6 января старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин заявил, что экономике России удалось избежать рецессии в 2025 году.

Ранее было названо условие для снижения ключевой ставки до 11%.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612751_rnd_1",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+