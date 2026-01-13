В Сочи электричка сбила волка, поезд наехал на зверя на станции «Роза Хутор». Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Пострадавший лежит на месте происшествия полуживой. Станционные работники в замешательстве: они не знают, что делать», — говорится в сообщении.

Региональное Минприроды не могут помочь животному, поскольку данная территория не находится в их собственности, отмечает источник.

Недавно в Тверской области мужчину сбил скоростной поезд «Сапсан». Пострадавший получил травмы, однако ему удалось выжить. Инцидент произошел вечером 21 декабря на станции Завидово. Известно, что пострадавший — 45-летний уроженец Саратовской области.

До этого молодой человек пробежался по рельсам станции и тоннелю в московском метро. Инцидент произошел на станции «Чистые пруды». По данным полиции, 23-летний мужчина спустился на пути и бросился в тоннель по направлению к «Красным воротам».

Ранее в Китае поезд сбил 11 строителей.