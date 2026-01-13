Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Егор Кончаловский выпустит документальный фильм о Донбассе

Режиссер Кончаловский заявил, что работает над документальным фильмом о Донбассе
Телега Online/VK

Режиссер и сценарист Егор Кончаловский сообщил, что работает над документальным фильмом о Донбассе. Его слова передает ТАСС.

Кончаловский снял интервью у одного знаменитого донбасского военачальника. На базе этой беседы планирует создать документальный фильм. На данный момент работа все еще в процессе.

По словам Кончаловского, он захотел снять документальную картину после личных поездок на Донбасс.

«Я был под сильным впечатлением не от чего-то особенного, а просто от атмосферы этого места, от электрической энергии людей, которых я там встречал. И это не обязательно были бойцы, штурмовики, это были самые простые люди, поварихи, женщины, которые помогали бойцам… Мне показалось это очень пронзительной темой», — поделился кинематографист.

Кончаловский подчеркнул, что военная тематика требует трепетного отношения. Он считает, что подобное кино может быть снято по-разному. К примеру, в картинах после войны появится осмысление событий. А в фильмах, снятых во время боевых действий, может быть передана атмосфера времени.

Ранее в Мариуполе открыли русский драматический театр.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612727_rnd_2",
    "video_id": "record::efaf279c-b8c4-4f18-8477-4e3c98031a43"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+