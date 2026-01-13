Егор Кончаловский выпустит документальный фильм о Донбассе

Режиссер и сценарист Егор Кончаловский сообщил, что работает над документальным фильмом о Донбассе. Его слова передает ТАСС.

Кончаловский снял интервью у одного знаменитого донбасского военачальника. На базе этой беседы планирует создать документальный фильм. На данный момент работа все еще в процессе.

По словам Кончаловского, он захотел снять документальную картину после личных поездок на Донбасс.

«Я был под сильным впечатлением не от чего-то особенного, а просто от атмосферы этого места, от электрической энергии людей, которых я там встречал. И это не обязательно были бойцы, штурмовики, это были самые простые люди, поварихи, женщины, которые помогали бойцам… Мне показалось это очень пронзительной темой», — поделился кинематографист.

Кончаловский подчеркнул, что военная тематика требует трепетного отношения. Он считает, что подобное кино может быть снято по-разному. К примеру, в картинах после войны появится осмысление событий. А в фильмах, снятых во время боевых действий, может быть передана атмосфера времени.

Ранее в Мариуполе открыли русский драматический театр.