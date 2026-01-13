Аэропорт Краснодара приостановил работу

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

12 января аэропорт в Краснодаре приостанавливал обслуживание рейсов «в связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе». Все службы авиагавани были усилены.

13 января в международных аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет. Так, в авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживались шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут, а также в Кутаиси (Копитнари) и Наманган (Узбекистан).

На прилет оказались задержаны пять рейсов из Москвы, три — из Сочи, по два — из Санкт-Петербурга и Новосибирска, по одному — из Грозного, Казани, Минеральных Вод, Красноярска и Сургута. Также два рейса из Узбекистана и один — из Турции.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.