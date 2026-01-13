Рада провалила голосование по назначению Шмыгаля министром энергетики

Верховная рада на фоне энергокризиса не поддержала назначение Дениса Шмыгаля на пост первого вице-премьера — министра энергетики Украины. Это следует из телетрансляции, которая велась на сайте украинского парламента.

Отмечается, что за назначение Шмыгаля на пост министра энергетики проголосовали только 210 депутатов Рады при необходимых 226.

13 января Верховная рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины. За его уход проголосовали 265 депутатов. Шмыгаль занимал пост главы минобороны Украины с 17 июля 2025 года. До этого он выполнял обязанности премьер-министра страны.

Кандидатуру Шмыгаля на пост министра энергетики выдвинул президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2026 года. Эта должность стала вакантной после отставки Светланы Гринчук, которая занимала ее менее полугода — с июля по ноябрь 2025 года.

Отставка Гринчук последовала после требования Зеленского из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос, в том числе, доверия.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина переживает острую фазу энергокризиса.