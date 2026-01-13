Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Рада провалила голосование по назначению Шмыгаля министром энергетики

Верховная рада не поддержала назначение Шмыгаля министром энергетики Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Верховная рада на фоне энергокризиса не поддержала назначение Дениса Шмыгаля на пост первого вице-премьера — министра энергетики Украины. Это следует из телетрансляции, которая велась на сайте украинского парламента.

Отмечается, что за назначение Шмыгаля на пост министра энергетики проголосовали только 210 депутатов Рады при необходимых 226.

13 января Верховная рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины. За его уход проголосовали 265 депутатов. Шмыгаль занимал пост главы минобороны Украины с 17 июля 2025 года. До этого он выполнял обязанности премьер-министра страны.

Кандидатуру Шмыгаля на пост министра энергетики выдвинул президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2026 года. Эта должность стала вакантной после отставки Светланы Гринчук, которая занимала ее менее полугода — с июля по ноябрь 2025 года.

Отставка Гринчук последовала после требования Зеленского из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос, в том числе, доверия.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина переживает острую фазу энергокризиса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612673_rnd_6",
    "video_id": "record::a823e3ed-6702-44ae-945f-5959ef63cf36"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+