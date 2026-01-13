Житель Магадана попал под суд после того, как полтора года следил за женой

Магаданец полтора года следил за женой, установив в машине «жучок», и поплатился

В Магадане мужчина угодил под суд после того, как полтора года тайно следил за женой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) возбудили в отношении 36-летнего местного жителя.

По версии следствия, в январе 2024 года он купил на маркетплейсе устройство для отслеживания местоположения объекта и подслушивания, установил трекер в автомобиль жены и шпионил за ней в течение полутора лет.

Сотрудники УФСБ по Магаданской области прервали незаконную слежку и задержали подозреваемого. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, которое в ближайшее время рассмотрит суд. Как уточняется, недоверчивому мужу грозит до четырех лет лишения свободы.

