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БРИКС: Россия - страна-председатель 2024 года

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Россия 1 января 2024 года приняла эстафету председательства в БРИКС, которое, согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита БРИКС, теперь включает 10 государств. К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Главное событие – саммит глав государств – состоится в октябре в Казани. Российское председательство в БРИКС в 2024 году пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников – государств, кoторые разделяют принципиальные установки, лежащие в oснове его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорится в обращении президента Российской Федерации, опубликованном на сайте Кремля.

Важным направлением работы российского председательства будет комплексная реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021–2024 годы.

Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах.

Должное внимание будет уделено дальнейшему углублению диалога и взаимодействия в области культуры, спорта, молодежных обменов.

«Как отмечено в обращении Президента России, в общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Сегодня ведется комплексная подготовка каждого события. Насыщенный календарь мероприятий требует широкого спектра знаний и опыта: детально прорабатывается готовность площадок, логистика, информационное обеспечение участников встреч. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности каналов информирования и системе защиты данных, а также использованию отечественного программного обеспечения. У нас высокие ожидания в связи с председательством России в БРИКС в 2024 году. Убежден, что все мероприятия пройдут на высоком организационном уровне», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий председательства России в объединении БРИКС Антон Кобяков.

Оператором мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году выступает Фонд Росконгресс.

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