Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Юбилей короля: 8 лучших ролей Вигго Мортенсена

Актеру Вигго Мортенсену исполняется 65 лет

Датско-американский актер, писатель, художник, фанат лошадей, а с недавних пор и режиссер Вигго Мортенсен сравнительно поздно дебютировал в кино — на момент съемок в неонуарном триллере Питера Уира «Свидетель» с Харрисоном Фордом ему было уже 26. Мировая же слава пришла к актеру и того позже — в 40 лет, когда он исполнил роль Арагорна в культовом фэнтези Питера Джексона «Властелин колец». Впрочем, оттуда мы узнали, что волшебник никогда не опаздывает, как и не приходит рано, а приходит именно тогда, когда нужно.

20 октября Мортенсен, тоже в известном смысле волшебник (чем иначе объяснить эти перевоплощения), празднует свое 65-летие. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить его лучшие роли.

Картина дня
Израиль принял решение о начале наземной операции в Газе
«Кампании по преследованию нет». В РФ задержали еще одну журналистку с гражданством США
Суд продлил задержание журналистки с гражданством США Алсу Курмашевой
МОК отверг слова Путина об этнической дискриминации россиян
В МИД РФ назвали число эвакуированных из Израиля россиян
Украинский боксер Усик заявил, что отстраняется от новостей о своей стране
Отечественные консервы «За родину» прекратили отправлять за рубеж
Российская титулованная гимнастка улетела с ребенком за границу
Новости и материалы
В США заявили о возможности России взять под контроль Харьков и Одессу
В Грузии назвали вступление в ЕС и НАТО приоритетами внешней политики
Шольц пообещал Зеленскому продолжить оказывать Украине военную помощь
В Совфеде сочли провокацией слова Байдена о «схожести» РФ и ХАМАС
Диетолог назвала главный фактор, запускающий механизмы ожирения
В ЕС допустили усиление миссии в Армении из-за угрозы со стороны Азербайджана
Шац отказался покидать Израиль
Иностранка организовала в подмосковной съемной квартире притон для занятия проституцией
Фигуристка Медведева ответила, занималась ли сексом накануне соревнований
Два россиянина находятся в заложниках у ХАМАС
В минобороны Израиля перечислили этапы борьбы с ХАМАС
Зеленский посетил Херсонскую область
Тренеру «Спартака» Абаскалю предрекли увольнение из-за конфликтов в команде
МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок на Ближний Восток
Жена Басты раскрыла содержимое своей сумки: «Точно удивит»
Макрон пообещал не бросать французов, попавших в плен к ХАМАС
Женщине выплатили компенсацию после того, как ошибочно диагностировали у нее рак
Дуда обсудит кандидатуру на должность премьера Польши со всеми партиями
Все новости
СК заочно предъявил обвинение националисту Хунке в геноциде мирных граждан
В Петербурге ищут водителя Tesla, чудом не сбившего пешеходов
Глава Дагестана раскритиковал чиновников, ездящих «с охраной на «крузаках»»
«Огромная и болезненная потеря»: умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов
Бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов умер от рака в 73 года
«Давний семейный конфликт»: пасынок Стаса Намина рассказал об убийстве брата и бабушки
СК попросит ареста обвиняемого в убийстве брата и тещи пасынка Стаса Намина
«Нас не станут слушать»: глобальный Юг отвернулся от Запада из-за действий Израиля
FT: страны глобального Юга отвернулись от Запада из-за действий Израиля в Газе
Путинский Aurus и советская «Буханка». На чем будут ездить чиновники
Зусулы, мисс Бурпл и Моряк: путеводитель по «Деревне дураков» и «Крутому пике»
Кто есть кто в культовом телеальманахе «Каламбур» и скетчах «Деревни дураков». Путеводитель
«Это сигнал для России»: США провели взрыв на ядерном полигоне в день решения Госдумы по ДВЗЯИ
Ученый Стефанович: ядерные испытания США являются сигналом для России
Lada, Aurus и Haval: на какие машины пересядут российские чиновники
Минпромторг включил Lada, УАЗ, Aurus в список рекомендованных для чиновников РФ
«Разумная инвестиция»: Байден объяснил помощь Украине и Израилю
Захарова: США обманывают мир, называя помощь Киеву борьбой за демократию
Плоские экраны и прямые эфиры боев: похож ли мир «451 градуса по Фаренгейту» на нашу жизнь?
Роман «451 градус по Фаренгейту» был впервые опубликован 70 лет назад
«В России 16 млн людей не знают о своем диагнозе». Что такое остеопороз и чем он опасен
Ревматолог Лесняк назвала группу людей, которые чаще всего страдают от остеопороза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий