20 октября 2023, 15:47
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Юбилей короля: 8 лучших ролей Вигго Мортенсена
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«Властелин колец», 2001–2003
Центральная роль в карьере Мортенсена — Арагорн, следопыт королевских кровей из трилогии Питера Джексона «Властелин колец». В легендарное фэнтези актер попал практически случайно: режиссер, уже утвердивший Стюарта Таунсенда, внезапно передумал того снимать и позвал Мортенсена, а он, в свою очередь, согласился лишь потому, что его сын любил книги Толкина (сам Вигго их на момент судьбоносного телефонного звонка даже не читал). В результате артист обрел мировую славу и, кажется, ни о чем не жалеет — в том числе об отколотом кусочке зуба и сломанном пальце ноги, которые он повредил во время съемок.
Вигго Мортенсен, 1983 год
«Оправданная жестокость», 2005
Вторым ключевым режиссером после Джексона в карьере Мортенсена стал мастер боди-хоррора Дэвид Кроненберг. Их первая совместная работа — криминальный триллер «Оправданная жестокость», снятый по мотивам одноименного комикса Джона Вагнера и Винса Локка. В нем владелец дайнера становится местным героем, когда останавливает попытку ограбления, а затем вынужден вступить в противостояние с врагами из своего прошлого, которые угрожают его близким. Картина считается одним из лучших фильмов 2000-х годов.
«Порок на экспорт», 2007
После «Оправданной жестокости» Мортенсен снялся у Кроненберга в гангстерской ленте «Порок на экспорт», где сыграл Николая Лужина, члена российской мафии в Лондоне. Именно эту роль (а не Арагорна) многие считают лучшей в фильмографии Мортенсена. Актер с большой ответственностью подошел к подготовке и даже посетил Россию, чтобы собственными глазами увидеть родину своего героя (также отдельное внимание было уделено вопросу тюремных татуировок). За эту роль Мортенсен получил свою первую номинацию на премию «Оскар».
«Дорога», 2009
Одним из самых заметных актерских выступлений Мортенсена стала постапокалиптическая драма «Дорога», снятая по одноименному роману крупнейшего американского писателя Кормака Маккарти (за него он получил Пулитцеровскую премию). По сюжету отец и сын в исполнении Мортенсена и Коди Смита-Макфи путешествуют по руинам США, которые столкнулись с неким катаклизмом (что именно произошло, не раскрывается, однако в результате погибли все растения и почти все животные).
«Опасный метод», 2011
Третья коллаборация Мортенсена и Кроненберга оказалась исторической драмой о бурных отношениях между основателем аналитической психологии Карлом Юнгом (его изобразил Майкл Фассбендер), отцом психоанализа Зигмундом Фрейдом (Мортенсен, сменивший Кристофа Вальца) и Сабиной Николаевной Шпильрейн, которая изначально была пациенткой и анализанткой Юнга, а впоследствии стала одной из первых женщин-психоаналитиков (эта роль досталась Кире Найтли). За воплощение образа Фрейда Мортенсен удостоился номинации на «Золотой глобус».
«Капитан Фантастик», 2016
Вторую номинацию на «Оскар» Мортенсен заработал, снявшись в комедийной драме «Капитан Фантастик». В ней он сыграл отца, который разочаровался в капитализме и решил поселиться с женой и детьми подальше от цивилизации. Трагические события, впрочем, вынуждают семейство выйти в люди и отправиться в дорожное путешествие. Эта роль стала одной из визитных карточек Мортенсена.
«Зеленая книга», 2018
Мортенсен вернулся в «оскаровскую» гонку уже через два года — и снова с роуд-муви. В биографическом драмеди Питера Фаррелли «Зеленая книга» описывается путешествие темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и белого водителя Тони Валлелонги по американскому югу начала 1960-х годов, где действовала расовая сегрегация — и де-факто, и де-юре. Экранным партнером Мортенсена в этой картине выступил Махершала Али. Актер тогда уступил «Оскар» Рами Малеку, сыгравшему фронтмена Queen в байопике «Богемская рапсодия», однако сама лента завоевала награду в главной номинации «Лучший фильм». А выступления Мортенсена и Али оценили даже те, кого смутил общий месседж картины.
«Преступления будущего», 2022
Последний на сегодняшний день эпизод сотрудничества Мортенсена и Кроненберга — боди-хоррор «Преступления будущего», с которым режиссер вернулся к научной-фантастике (в этом жанре он не работал после «Экзистенции» 1999 года) и названию «Преступления будущего» (такой же заголовок носила лента Кроненберга 1970 года; фильмы никак не связаны, просто новые названия придумывает тот, у кого старые плохие). Действие картины разворачивается в мире, где люди сталкиваются с так называемым синдромом ускоренной эволюции, из-за которого человечество почти перестает испытывать боль.
Вигго Мортенсен, 2023 год
Датско-американский актер, писатель, художник, фанат лошадей, а с недавних пор и режиссер Вигго Мортенсен сравнительно поздно дебютировал в кино — на момент съемок в неонуарном триллере Питера Уира «Свидетель» с Харрисоном Фордом ему было уже 26. Мировая же слава пришла к актеру и того позже — в 40 лет, когда он исполнил роль Арагорна в культовом фэнтези Питера Джексона «Властелин колец». Впрочем, оттуда мы узнали, что волшебник никогда не опаздывает, как и не приходит рано, а приходит именно тогда, когда нужно.
20 октября Мортенсен, тоже в известном смысле волшебник (чем иначе объяснить эти перевоплощения), празднует свое 65-летие. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить его лучшие роли.