Юбилей короля: 8 лучших ролей Вигго Мортенсена

Датско-американский актер, писатель, художник, фанат лошадей, а с недавних пор и режиссер Вигго Мортенсен сравнительно поздно дебютировал в кино — на момент съемок в неонуарном триллере Питера Уира «Свидетель» с Харрисоном Фордом ему было уже 26. Мировая же слава пришла к актеру и того позже — в 40 лет, когда он исполнил роль Арагорна в культовом фэнтези Питера Джексона «Властелин колец». Впрочем, оттуда мы узнали, что волшебник никогда не опаздывает, как и не приходит рано, а приходит именно тогда, когда нужно.

20 октября Мортенсен, тоже в известном смысле волшебник (чем иначе объяснить эти перевоплощения), празднует свое 65-летие. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить его лучшие роли.