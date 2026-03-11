Размер шрифта
Иран обвинил США и Израиль в целенаправленных атаках по гражданской инфраструктуре

Постпред Ирана при ООН: США и Израиль умышленно бьют по гражданским объектам
Heather Khalifa/Reuters

Вооруженные силы США и Израиля умышленно атакуют гражданские объекты в Иране, пренебрегая международным правом. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, пишет ТАСС.

По его словам, американские и израильские военные «целенаправленно и без разбора» наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Ирана.

Дипломат отметил, что США и Израиль «не проявляют никакого уважения к международному праву», когда «без перерыва, днем и ночью» бьют по густонаселенным жилым районам Ирана.

7 марта Иравани заявил, что в стране были атакованы аэропорты, школы, больницы, жилые дома, спортивные объекты, мечети и другая гражданская инфраструктура.

1 марта американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц во время заседания Совбеза всемирной организации назвал удары по Ирану «законными действиями», поскольку страна не может иметь ядерного оружия. Ответные атаки Исламской Республики представитель США счел «неизбирательными и неспровоцированными». Эти «оправдания» Амир Саид Иравани охарактеризовал как незаконные и лишенные правовой основы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
