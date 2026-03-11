Дмитриев шутливо отреагировал на информацию о минировании Ормузского пролива

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X иронично прокомментировал информацию СМИ о минировании Ормузского пролива.

«А теперь «надбавка за добычу полезных ископаемых» к цене нефти», — написал он на английском языке, используя слово mining, которое может переводиться как «минирование» или «добыча полезных ископаемых».

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Иран немедленно убрал мины из Ормузского пролива, если они там есть. В противном случае Исламская Республика столкнется с беспрецедентными военными последствиями, пригрозил американский лидер. По его словам, за последние несколько часов военные уничтожили в Ормузском проливе 10 кораблей, используемых для минирования.

По данным телеканала CBS News, разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив. Отмечается, что для этого используются небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. При этом эксперт оценил общее количество морских мин у Ирана в 2–6 тысяч единиц.

Движение танкеров через Ормузский пролив оказалось фактически парализовано после угроз Ирана уничтожать любые суда в ответ на удары США и Израиля. Многие транспортные компании отказались направлять свои корабли в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее в Иране опровергли информацию о сопровождении США танкера через Ормузский пролив.