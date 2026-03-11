Названы главные признаки подделок и брака на маркетплейсах

Покупки на маркетплейсах удобны, однако у них есть весомая проблема — частый брак и подделки. Причем отличить их на этапе выбора бывает непросто. Особенно если товар стоит дешевле, чем в обычном магазине. О том, как распознать брак до покупки, «Газете.Ru» рассказал Алексей Бойко, главный исполнительный директор inSales.

«Первое правило — провести анализ цен. Если брендовая вещь стоит в 2–3 раза дешевле, чем на официальном сайте производителя, это повод насторожиться. Сильный демпинг часто говорит о параллельном ввозе без контроля качества или откровенной подделке. Сравните цену с официальным сайтом бренда или крупными сетями. Разброс в 5–15% допустим, но кратная разница — почти всегда большой риск», — посоветовал он.

В карточке товара важно смотреть не только на фото, но и на детали. Обратите внимание, кто продавец. У некоторых товаров есть (в зависимости от маркетплейса) пометка «Оригинал» — она означает, что площадка проверила поставщика. Также обратите внимание на рейтинг продавца и срок его работы на площадке.

«Фотографии тоже многое говорят о товаре. Если в карточке только каталоговые картинки без реальных фото упаковки, маркировки и швов (для одежды), это сигнал задуматься. У оригинального товара обычно показывают коробку, штрихкод, серийный номер, пломбы. Когда в отзывах покупатели публикуют фото с кривым логотипом, неровными швами или отличиями в цвете, стоит искать другой вариант», — добавил эксперт.

Отзывы — главный источник информации, но читать их нужно внимательно.

«Обращайте внимание не на общую оценку, а на содержание комментариев. Жалобы вроде «пришел без защитной пленки», «коробка мятая и без пломб» — тревожный сигнал. Особенно если продавец отвечает шаблонно или игнорирует претензии. Отдельный маркер — штрихкоды и серийные номера. У техники и брендовой косметики они должны совпадать на упаковке и самом товаре. Если код не считывается или ведет на другой продукт, лучше оформить возврат», — заявил Бойко.

Также стоит проверить наличие обязательной информации на русском языке: инструкция, данные импортера, сертификаты соответствия для детских и электротоваров.

«Брак и подделка — не одно и то же. Брак — заводской дефект: не работает кнопка, скол, пятно, разрыв шва. Подделка — это изначально неоригинальный товар. Но для покупателя алгоритм действий похожий: фиксировать проблему сразу. Делайте фото и видео при распаковке, особенно если речь о дорогой покупке. Это упростит спор с продавцом. По правилам маркетплейсов товар ненадлежащего качества можно вернуть. Для этого есть раздел «Возвраты» в личном кабинете», — подчеркнул специалист.

Если продавец отказывается признавать дефект, можно открыть спор внутри площадки. В большинстве случаев маркетплейсы встают на сторону покупателя, если есть фото и описание проблемы. В случае серьезного нарушения, например, продажи опасного или поддельного товара под видом оригинала, можно подать жалобу через саму площадку и обратиться в Роспотребнадзор.

«При планировании покупок обращайте внимание и на официальные интернет-магазины брендов. Там вы всегда найдете прямые контакты продавца и документы, подтверждающие подлинность товара — это гарантия безопасной покупки», — рекомендует Бойко.

Есть и простой бытовой совет: не спешите. Если товар кажется слишком выгодным, лучше потратить 10–15 минут на сравнение карточек, отзывов и продавцов. Часто у одного и того же продукта на площадке несколько предложений, с разной ценой и разным уровнем надежности.

«Маркетплейсы — это удобный инструмент, но они не отменяют базовой внимательности. Проверка цены, продавца, отзывов и деталей упаковки занимают совсем немного времени, зато помогают избежать разочарований. И главное — не бойтесь пользоваться правом на возврат. Законопослушный продавец спокойно принимает брак обратно. А если начинаются отговорки и давление, то это явный сигнал, что в следующий раз стоит выбрать другого поставщика», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как отличить реальную скидку на маркетплейсе от маркетингового трюка.