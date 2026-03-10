«Эйфория сменилась разочарованием»: в Израиле высказались о сроках войны с Ираном

Ynet: война Израиля и США с Ираном продлится еще минимум две недели

Военный конфликт США и Израиля с Ираном продлится еще как минимум две недели и вряд ли завершится свержением режима аятолл. Об этом сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

В издании обратили внимание, что одной из целей конфликта было свержение режима в Иране. Однако, по оценкам специалистов, режим остается устойчивым, а сценарии с возможным свержением власти в Иране выглядят маловероятными.

«Эйфория, ознаменовавшая начало операции, сменилась разочарованием и пессимизмом, поскольку иранский режим по-прежнему кажется стабильным», — говорится в статье.

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже готовит общественное мнение к тому, что война с Ираном не закончится падением режима аятолл. При этом исход конфликта, как отметили в статье, должен определить президент США. Авторы материала пришли к выводу, что «последнее слово еще не сказано».

До этого спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа спросили, когда закончится военный конфликт в Иране. В ответ он сказал, что не знает. При этом Уиткофф добавил, что Соединенные Штаты уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению и конверсии урана.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что война с Ираном «практически завершена».