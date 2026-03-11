Размер шрифта
«Барселона» вырвала ничью у «Ньюкасла» в Лиге чемпионов

«Барселона» и «Ньюкасл» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Craig Brough/Action Images via Reuters

Испанская «Барселона» и английский «Ньюкасл» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой игре оформил игрок «Ньюкасла» Харви Барнс с передачи Джейкоба Мерфи на 86-й минуте игры. «Барселона» сравняла на 90+6-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Ламин Ямаль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Марко Гуида из Италии. Он показал всего две желтые карточки в матче: игроку «Ньюкасла» Сандро Тонали и футболисту «Барселоны» Жоау Канселу.

Ответная игра пройдет в Барселоне на стадионе «Спотифай Камп Ноу» 18 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов.

 
