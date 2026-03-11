Размер шрифта
Путин отправил поздравления победившим на зимних Паралимпийских играх россиянкам

Путин поздравил победивших на Паралимпиаде-2026 Багиян и Ворончихину
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Анастасию Багиян и Варвару Ворончихину, одержавших победу на зимних Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Багиян завоевала золотую медаль в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте среди лиц с нарушением зрения. Путин назвал победу спортсменки достойным вкладом в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Глава государства выразил уверенность, что успех вдохновит лыжницу на новые яркие свершения в жизни и спорте.

Ворончихина заняла первое место в соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Президент РФ подчеркнул, что спортсменка продемонстрировала отточенное мастерство и победный настрой и по праву поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Глава государства выразил особую признательность и благодарность тренерам и наставникам Ворончихиной. Президент подчеркнул, что Россия гордится спортсменкой и ее товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны.

10 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал на брифинге, что глава государства поздравит российских атлетов с возвращением гимна страны на Паралимпиаду.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее российские паралимпийцы впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Игр с флагом.

 
