Фон дер Ляйен пожаловалась на Орбана и Санчеса

El Mundo: фон дер Ляйен считает проблемой Венгрию и Испанию
Yves Herman/Reuters

Испания стала такой же проблемой для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, как и Венгрия. Об этом сообщает El Mundo.

Журналисты сообщают, что в узком кругу глава ЕК называет премьеров этих стран, Педро Санчеса и Виктора Орбана, «двумя проблемами». По информации издания, оба лидера отвергают инициативы фон дер Ляйен.

5 марта министр обороны Испании Маргарита Роблес опровергла слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что внутри военного блока существует широкая поддержка войны США против Ирана. Она подчеркнула, что «не разделяет мнения» Рютте относительно войны США в Иране.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные операции США и Израиля против Ирана. Он запретил Трампу использовать испанские военные базы для атак на Иран и направил танкеры ВВС США. А также призвал к немедленной деэскалации вооруженного конфликта, уважению международного права и скорейшему возобновлению диалога. В ответ президент США заявил о намерении разорвать все торговые связи с Испанией.

Ранее Венгрия запретила экспорт энергоресурсов из-за роста цен в Европе.

 
