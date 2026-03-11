Россиянам напомнили о крайнем сроке подачи налоговой декларации за 2025 год

30 апреля 2026 года — крайний срок подачи декларации о доходах, полученных физическими лицами в 2025 году. И здесь важно подчеркнуть: речь идет не о формальности, а о юридической обязанности, за несоблюдение которой предусмотрена ответственность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

«Декларационная кампания касается тех граждан, которые в 2025 году получили доходы, подлежащие самостоятельному декларированию. Многие ошибочно считают, что если налог автоматически удерживается работодателем, то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Но это работает не во всех случаях. Есть категории доходов, по которым обязанность по расчету и уплате налога лежит именно на физическом лице», — пояснила эксперт.

Практика показывает, что значительная часть нарушений происходит не из-за умысла, а из-за незнания сроков.

«Люди откладывают подачу документов «на потом», не учитывая, что 30 апреля — это жесткий дедлайн, который не переносится из-за личной занятости или забывчивости. При этом важно понимать, что подача декларации и уплата налога — это два отдельных обязательства: сначала нужно отчитаться, затем — перечислить налог в установленный срок», — сказала Волкова.

С финансовой точки зрения своевременная подача декларации — это способ избежать дополнительных расходов. Просрочка приводит к штрафам и начислению пени, что автоматически увеличивает итоговую сумму обязательств. По сути, это те деньги, которые можно было бы сохранить, просто соблюдая календарные сроки.

«Я всегда рекомендую не откладывать подготовку декларации на последние дни апреля. Чем раньше человек анализирует свои доходы за прошедший год, тем спокойнее проходит процесс: есть время проверить расчеты, собрать документы и при необходимости уточнить данные. Финансовая дисциплина в вопросах налогов — это основа личной устойчивости и отсутствия лишних рисков», — резюмировала Волкова.

