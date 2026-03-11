Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам напомнили о крайнем сроке подачи налоговой декларации за 2025 год

Финэксперт Волкова: 30 апреля подходит срок сдачи налоговой декларации за 2025-й
Shutterstock

30 апреля 2026 года — крайний срок подачи декларации о доходах, полученных физическими лицами в 2025 году. И здесь важно подчеркнуть: речь идет не о формальности, а о юридической обязанности, за несоблюдение которой предусмотрена ответственность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

«Декларационная кампания касается тех граждан, которые в 2025 году получили доходы, подлежащие самостоятельному декларированию. Многие ошибочно считают, что если налог автоматически удерживается работодателем, то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Но это работает не во всех случаях. Есть категории доходов, по которым обязанность по расчету и уплате налога лежит именно на физическом лице», — пояснила эксперт.

Практика показывает, что значительная часть нарушений происходит не из-за умысла, а из-за незнания сроков.

«Люди откладывают подачу документов «на потом», не учитывая, что 30 апреля — это жесткий дедлайн, который не переносится из-за личной занятости или забывчивости. При этом важно понимать, что подача декларации и уплата налога — это два отдельных обязательства: сначала нужно отчитаться, затем — перечислить налог в установленный срок», — сказала Волкова.

С финансовой точки зрения своевременная подача декларации — это способ избежать дополнительных расходов. Просрочка приводит к штрафам и начислению пени, что автоматически увеличивает итоговую сумму обязательств. По сути, это те деньги, которые можно было бы сохранить, просто соблюдая календарные сроки.

«Я всегда рекомендую не откладывать подготовку декларации на последние дни апреля. Чем раньше человек анализирует свои доходы за прошедший год, тем спокойнее проходит процесс: есть время проверить расчеты, собрать документы и при необходимости уточнить данные. Финансовая дисциплина в вопросах налогов — это основа личной устойчивости и отсутствия лишних рисков», — резюмировала Волкова.

Ранее россиянам напомнили, как оформить налоговый вычет за образование.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!