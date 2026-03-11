Размер шрифта
В Роспотребнадзоре назвали сроки начала активности клещей

Павел Лисицын/РИА «Новости»

Активность клещей на территории России может начаться в третьей декаде марта. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что с начала года в 19 регионах страны зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году. Почти половина случаев укусов клещей произошла в Краснодарском крае и Крыму.

Сроки начала активности клещей зависят от высоты снежного покрова и весенней погоды в регионах. Пик активности, в основном, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом регионе он наступает в разное время. Всего в России эндемичными по клещевому энцефалиту являются 49 субъектов, 17 из них включены в группу высокого эпидемиологического риска.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится проводятся по двум схемам — основной или экстренной. Важную роль играет также своевременная организация профилактических мероприятий. Кроме того, повышенное внимание следует уделять индивидуальной защите.

22 февраля врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина заявила, что снежная зима помогла клещам успешно перезимовать, поэтому их активность может начаться раньше обычного и быть более выраженной.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали признаки нашествия клещей в России.

 
