17 декабря 2023, 08:00
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«Штирлиц, а вас я попрошу остаться». 7 лучших ролей Леонида Броневого
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Леонид Броневой в роли Мюллера и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973)
«Семнадцать мгновений весны», Татьяна Лиознова (1973)
Созданный Броневым человеческий образ гестаповца Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны» полюбился советским зрителям. Несколько фраз, сказанных персонажем, стали крылатыми — среди них «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» и «Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно». После этой роли Броневой стал одним из самых популярных актеров СССР.
«Тот самый Мюнхгаузен», Марк Захаров (1980)
В трагикомедии «Тот самый Мюнхгаузен» Броневой сыграл герцога-курфюрста Ганновера, который подписывает прошение барона Мюнхгаузена о разводе. Герцог запомнился зрителям яркими высказываниями и страстью к шитью.
В одной из сцен персонаж Броневого использует швейную машинку, что было невозможно — ее изобрели в 1804 году, в то время как действие фильма разворачивается в 1779-м.
На фото: Олег Янковский, Александр Абдулов и Леонид Броневой
«Покровские ворота», Михаил Козаков (1982)
Персонаж Броневого в «Покровских воротах» — артист Мосэстрады Аркадий Варламович Велюров, который влюбляется в пловчиху общества «Трудовые резервы» Светлану (Татьяна Догилева).
После выхода фильма поэт Давид Самойлов написал стихотворение: «Ностальгична, романтична эта лента, милый мой. Все играют в ней отлично. Лучше прочих — Броневой».
На фото: Олег Меньшиков и Леонид Броневой
«Возвращение резидента», Вениамин Дорман (1982)
Двухсерийный советский фильм «Возвращение резидента» рассказывает о разведчике Михаиле Тульеве (Георгий Жженов). Броневой сыграл в картине начальника главного героя — шефа западногерманской разведки Иоганна Штаубе. Одна из запоминающихся фраз персонажа — «Он должен знать все. Как делают покупки в магазинах, как знакомятся с женщинами, как ведут себя на улице, в кино и так далее».
«Формула любви», Марк Захаров (1984)
Еще одним не менее популярным образом, сыгранным Броневым, стал Доктор из телефильма «Формула любви» — умудренный опытом человек, уверенный в своих взглядах на жизнь.
Этот персонаж Броневого также запомнился зрителям своими цитатами — такими как «Голова — предмет темный, исследованию не подлежит» и «Коли доктор сыт, то и больному легче».
На фото: Татьяна Пельтцер и Леонид Броневой
«Небеса обетованные», Эльдар Рязанов (1991)
Персонаж Броневого в социальной драме Рязанова — полковник в отставке, участник советско-японской войны Семен Бакурин, попавший в тюрьму. По сюжету к нему подселяют нищенок Фиму (Лия Ахеджакова) и Катю (Ольга Волкова) из-за отсутствия женских камер. Фильм рассказывает о бездомных, живущих на городской свалке, которую американская компания планирует снести и застроить территорию собственными предприятиями.
На фото: Ольга Волкова, Леонид Броневой и Лия Ахеджакова
«Простые вещи», Алексей Попогребский (2007)
За роль капризного старика-актера Владимира Журавлева в фильме «Простые вещи» Броневой получил премию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». По сюжету врачу Сергею Маслову (Сергей Пускепалис) предлагают за хорошие деньги делать забытому актеру обезболивающие уколы на дому. Несмотря на вздорный характер старика, у них складываются доверительные отношения.
Народный артист СССР Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В 1936 году его отец был репрессирован как троцкист, а мать после развода сменила отчество сына — с «Соломоновича» на «Сергеевича». В годы Великой Отечественной войны Броневые эвакуировались в Казахстан. Затем будущий артист перебрался в Узбекистан.
В 1950 году Броневой окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. Островского, а через три года поступил сразу на третий курс Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. Горького. По распределению артист работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска и Воронежа. Через несколько лет Броневой перебрался в Москву, где служил в Театре на Бронной и Ленкоме.
С 1964 года артист стал играть в кино и обрел известность благодаря роли шефа гестапо Мюллера в культовом телефильме «Семнадцать мгновений весны». Всего фильмография Броневого насчитывает более 60 проектов.
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