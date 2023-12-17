«Штирлиц, а вас я попрошу остаться». 7 лучших ролей Леонида Броневого

Народный артист СССР Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В 1936 году его отец был репрессирован как троцкист, а мать после развода сменила отчество сына — с «Соломоновича» на «Сергеевича». В годы Великой Отечественной войны Броневые эвакуировались в Казахстан. Затем будущий артист перебрался в Узбекистан.

В 1950 году Броневой окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. Островского, а через три года поступил сразу на третий курс Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. Горького. По распределению артист работал в театрах Магнитогорска, Оренбурга, Грозного, Иркутска и Воронежа. Через несколько лет Броневой перебрался в Москву, где служил в Театре на Бронной и Ленкоме.

С 1964 года артист стал играть в кино и обрел известность благодаря роли шефа гестапо Мюллера в культовом телефильме «Семнадцать мгновений весны». Всего фильмография Броневого насчитывает более 60 проектов.

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