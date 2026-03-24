В Европе все чаще призывают восстановить отношения с Россией, испытывая страх перед мировым кризисом. Об этом пишет сербское издание «Политика».

«Европейцы почесали затылок и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый», — говорится в статье.

По словам автора, «страх» перед РФ «начал рассеиваться, в том числе благодаря осознанию» того, что Россия под руководством Владимира Путина ведет себя «гораздо более предсказуемо», чем США, где играют «вокруг того, кто займет Белый дом и с какими идеями он туда придет».

Также он выразил мнение, что, судя по всему, европейцы, объединенные общим страхом, «сегодня намного ближе к тому, что называется добрососедство».

20 марта президент Сербии Александар Вучич сказал, что в Европе постепенно начинает меняться отношение к переговорам с Россией.

В тот же день член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз превратился в «военную машину», и это «неизбежно» приведет его к войне с РФ.

Ранее на Западе заявили об уязвимости Европы перед Россией.