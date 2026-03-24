На Западе заявили, что Трамп оказался в ловушке

Президент США Дональд Трамп оказался в ловушке иранского кризиса, не имея нормальных выходов из ситуации. Об этом говорится в аналитическом материале телеканала CNN.

Отмечается, Тегеран продолжает сохранять главный козырь — контроль над Ормузским проливом. У американского лидера есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации, но все они сопряжены с серьезными рисками.

Если Трамп решит увеличить число авиаударов — это не гарантирует безопасное судоходство через пролив, а переброска сухопутных войск означала бы переход точки невозврата: это привело бы к долгосрочной войне, против таких военных конфликтов американский президент ранее высказывался сам.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

