В Ленинградской области сбили беспилотник

Над территорией Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО уничтожен один БПЛА», - написал он.

Ранее в воздушном пространстве Ленобласти объявляли опасность БПЛА.

До этого Life.ru со ссылкой на SHOT сообщал, что более 300 рейсов были задержаны и отменены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала спецоперации на Украине. По данным Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Ранее в Ленобласти дрон упал в поле и повредил линию электропередачи.