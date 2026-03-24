Россиянка обварилась и лишилась пальцев, задев смеситель в ванной

Ura.ru: в Тюмени девушка обварилась и лишилась пальцев, задев смеситель в ванной

В Тюмени 21-летняя девушка получила ожоги почти половины тела, задев смеситель в ванной. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел, когда девушка, страдающая тахикардией, упала в обморок в ванной. Падая, она задела смеситель. При этом очнулась она не сразу, проведя под кипятком, лившимся из душа, долгое время.

В результате она получила ожоги 45% тела, а также врачам пришлось ампутировать ей фаланги пальцев.

Врач-кардиолог напомнил, что при плохом самочувствии и проблемах с сердцем опасно оставаться в ванной или душе. Во время обморока человек может захлебнуться или получить тяжелую травму при падении.

