Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка обварилась и лишилась пальцев, задев смеситель в ванной

Shutterstock

В Тюмени 21-летняя девушка получила ожоги почти половины тела, задев смеситель в ванной. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел, когда девушка, страдающая тахикардией, упала в обморок в ванной. Падая, она задела смеситель. При этом очнулась она не сразу, проведя под кипятком, лившимся из душа, долгое время.

В результате она получила ожоги 45% тела, а также врачам пришлось ампутировать ей фаланги пальцев.

Врач-кардиолог напомнил, что при плохом самочувствии и проблемах с сердцем опасно оставаться в ванной или душе. Во время обморока человек может захлебнуться или получить тяжелую травму при падении.

До этого женщина из Обнинска получила ожог второй степени из-за полотенцесушителя. После случившегося пострадавшая связалась с управляющей компанией — аварийная служба оперативно отреагировала и провела работы по снижению температуры горячей воды в системе.

Ранее москвич с температурой решил принять ванну и не выжил.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
