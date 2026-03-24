Больше не сжигают: в Новосибирской области завершили изъятие скота у населения

В Новосибирской области завершили изъятие у жителей домашнего скота из-за опасности заражения его пастереллезом. В правительстве региона сообщили, что новых случаев заболевания не фиксируется уже 19 дней. Сроки снятия карантина пока неизвестны, в хозяйствах проводятся поэтапная дезинфекция и иные противоэпизоотические мероприятия. Ранее фермеры и сельские жители выражали недовольство массовым забоем скота без понятных объяснений со стороны властей.

В Новосибирской области завершено изъятие сельскохозяйственных животных из очагов заражения пастереллезом, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным властей, ключевая задача в настоящее время — строгое соблюдение карантина и проведение работ по дезинфекции в пострадавших хозяйствах.

«Новых случаев заболевания животных пастереллезом в регионе не фиксируется уже 19 дней. Это подтверждает своевременность и эффективность принятых на территории региона мер»,

— говорится в сообщении областного правительства.

Что такое пастереллез

Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, поражающее сельскохозяйственных и диких животных. Инфекция передается через прямой контакт с инфицированными особями и их биологическими выделениями. При неблагоприятном сценарии животные умирают мучительной смертью от многочисленных осложнений. Методы лечения известны, профилактические вакцины существуют.

Сроки снятия карантина будут зависеть от того, как быстро в области проведут весь комплекс противоэпизоотических мероприятий, сообщил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

По его словам, областные власти завершают прием заявлений на предоставление компенсаций и социальных выплат. В настоящий момент средства в размере 76 065 820 рублей распределены между 228 пострадавшими семьями (то есть в среднем по 333 тыс. 622 рубля на семью).

Как отметил губернатор Андрей Травников, наиболее пострадавшими оказались пять сельских населенных пунктов: село Гнедухино Баганского района, село Новоключи Купинского района, село Чернокурья Карасукского округа, а также села Козиха и Новопичугово Ордынского района.

Глава области заявил, что поручил региональному минсельхозу разработать меры поддержки для тех, кто хочет восстановить личные подсобные хозяйства, но переориентируется с крупного рогатого скота на птицу или других животных. Кроме того, местным властям поручено следить, хватает ли объемов поставок продуктов в пострадавшие села, работают ли магазины и автолавки, нет ли дефицита привычных товаров.

В региональном минсельхозе ранее заявляли, что фермеры, пожелавшие восстановить свои стада, также получат выплаты со стороны властей.

«Прорабатываются дополнительные меры поддержки. Это, в частности, субсидии на приобретение племенного маточного поголовья: 50% — для молочного скота и 40% — для мясного», — сообщали в ведомстве.

Заболевание в нетипичной форме

Массовые случаи изъятия и забоя домашнего скота в частных и фермерских хозяйствах Новосибирской области начались в начале марта и вызвали широкий общественный резонанс. Власти объясняли эти меры случаями распространения опасного подвида пастереллеза.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что заболевание, несмотря на изученность, проявилось в нетипичной форме, возбудитель начал мутировать. По его словам, в этих условиях жесткие меры, включая изъятие и уничтожение животных, необходимы для быстрого подавления очагов и защиты продовольственной безопасности. Среди возможных причин распространения инфекции Данкверт назвал незаконные перевозки скота без ветеринарных документов и наличие неучтенного поголовья в личных хозяйствах.

Возникшее между властями и жителями недопонимание по этому вопросу признали в региональном парламенте. В одном из населенных пунктов жители даже выходили на протесты и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. После этого депутат заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Денис Субботин извинился перед жителями за принудительное изъятие и уничтожение домашнего скота без должных объяснений.

«Я от лица власти Новосибирской области приношу вам извинения за то, как это было сделано. Это было неправильно. Мы, как власть, неправильно с людьми отрабатываем, сейчас попытаемся это исправить»,

— заявил Субботин на встрече с пострадавшими фермерами.

24 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт официально заявил, что в Новосибирской области ликвидированы «все очаги и зон риска распространения пастереллеза».

 
