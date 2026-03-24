В России появился свой рейтинг популярности сериалов. Кто попал в топ?

Компания «Медиалогия» разработала первый российский рейтинг популярности сериалов. Первым продуктом рейтинга стал топ-100 самых популярных сериалов 2025 года среди россиян. Как измеряют популярность контента и какие сериалы вошли в сотню лучших – в материале «Газеты.Ru».

Чем занимается «Медиалогия»

Компания «Медиалогия» с 2003 года профессионально занимается мониторингом и анализом СМИ и социальных медиа в режиме реального времени. На сегодняшний день компания отслеживает контент 109 тыс. СМИ и 3,2 млрд аккаунтов соцмедиа. В сутки компания обрабатывает более 1 млн сообщений в СМИ и 100 млн сообщений в соцмедиа.

Как измерить популярность контента

Сегодня для того, чтобы определить, какой контент популярнее, через данные поисковых систем измеряется интерес к сериалам в цифровой среде. Также анализируются упоминания сериалов в социальных сетях и СМИ. Но эти инструменты ограничены с точки зрения комплексного подхода к измерению успешности продукта, так как измеряется только одна из сторон интереса к медиаконтенту.

Какой используется подход

Для составления рейтинга сериалов «Медиалогия» решила измерить популярность контента в 3 сферах:

Спрос и интерес зрителя. При поиске сериала люди узнают о нем информацию в интернете, ищут детали сюжета и смотрят трейлеры. Эта часть измерения фиксирует ширину и глубину потенциальной аудитории до и во время релиза.

Просмотр. На этом этапе фиксируется реальный контакт зрителя с сериалом и объем времени, которое зритель на него потратил.

Обсуждение. Данный этап отражает, как часто увидевшие сериал обсуждают его. Измеряется динамика упоминаний, вовлеченность, какие темы и герои наиболее популярны и другое.

Как составлялся рейтинг

При составлении рейтинга учитывается, как человек искал информацию о сериале, как его смотрели и комментировали.

Для расстановки сериалов по местам в рейтинге применяется количество баллов, которое вычисляют путем математической формулы, включающей все эти компоненты. Всего в рейтинг входит 19 разных метрик. В части обсуждения использовались данные «Медиалогии» о количестве сообщений и реакций о сериале. В части интереса зрителя применялись данные различных поисковых систем, а для просмотра учитывались данные по просмотрам на ТВ и на онлайн-платформах.

Для просмотра показатель моделируется на основе данных в цифровой среде. Модель учитывает выявленные зависимости между спросом, обсуждением и просмотром, что позволяет оценивать потребление даже при ограниченности прямых данных.

Также при составлении рейтинга учитываются и данные «пиратского» просмотра. Российский рейтинг сериалов от «Медиалогии» рассчитывается автоматически и одинаково применяется ко всем сериалам, исключая детскую анимацию. Так учитываются случаи, когда продуктом интересуются и говорят о нем, но реально не смотрят.

Для расчета топ-100 самых популярных сериалов 2025 года было проанализировано более тысячи сериалов, вышедших в прошлом году. В анализ вошли российские и зарубежные проекты всех жанров, включая анимацию (за исключением детской анимации).

«Российский рейтинг сериалов может стать полезным инструментом для создателей медиапродуктов в России. Также рейтинг полезен и для зрителей, чтобы они не пропустили самые популярные сериалы в стране», — рассказала генеральный директор «Медиалогии» Ирина Соломатина.

Какие сериалы наиболее популярны среди россиян

В первую двадцатку рейтинга вошли: «Игра в кальмара» (Южная Корея), «Очень странные дела» (США), «След» (Россия), «Папины дочки» (Россия), «Универ» (Россия), «Ландыши» (Россия), «Зимородок» (Турция), «Аутсорс» (Россия), «Первый отдел» (Россия), «Фишер» (Россия), «Клюквенный щербет» (Турция), «Далекий город» (Турция), «Ходячие мертвецы» (США), «Шеф» (Россия), «Декстер» (США), «Симпсоны» (США), «Лихие» (Россия), «Телохранители» (Россия), «Тайны следствия» (Россия) и «Метод» (Россия).

По данным рейтинга, больше половины сериалов из первой двадцатки произведены в России.

«Примерно 60% в рейтинге топ-100 — это российские сериалы. Во время отсутствия громких релизов в топ выходят турецкие сериалы, так как на них появляется большой спрос и их часто начинают обсуждать в социальных сетях», — рассказал руководитель рабочей группы по разработке российского рейтинга сериалов от «Медиалогии» Евгений Миронов.

Он добавил, что сериал «След» в России с точки зрения «смотрения» обходит все другие проекты.

Плюсы рейтинга

На основе рейтинга индустрия кино сможет прогнозировать, на каком этапе создания и продвижения сериала необходимо сфокусировать больше внимания, как лучше построить кампанию по продвижению продукта. Также в будущем по запросу создатели смогут предоставить более подробную аналитику и дополнительные аналитические продукты.

Евгений Миронов подчеркнул, что теме обсуждения сериалов в социальных сетях стоит уделить большее внимание.

«В дальнейшем мы планируем сделать больший акцент на обсуждение сериалов. Например, сериал «Очень странные дела» создал большой ажиотаж в соцсетях еще в момент выхода тизера в июне, хотя новый сезон стал доступен для просмотра в ноябре. Эффект «сарафанного радио» может помочь создателям контента и игрокам рынка добиваться больших успехов», — отметил он.

Зрители смогут ознакомиться с рейтингом, чтобы сэкономить время и выбрать самые классные сериалы, которые не смотрели раньше.

Российский рейтинг сериалов доступен в базовом формате на специальном лендинге. В будущем компания будет публиковать рейтинг ежемесячно.